Romina de Gran Hermano 2022 tomó unas copas de más, se fue de boca y apuntó contra Camila

"Camila, hoy te enojaste porque le hicimos el desayuno a Alfa", le dijo Romina. Lavando los platos al lado de Alfa, Camila le respondió: "No, no me enojé".

Por su parte, Juan Ignacio "Nacho" Castañares hechó más leña al fuego: "Destila veneno, Romina, así (tomada)".

Y Uhrig reaccionó filosa: "Esto me hace hablar. Si ustedes quieren que hable, denme vino". Y Alfa la imitó, simulando la voz de un borracho: "Venme más vino".

En otro momento del diálogo, Romina asumió que el vino le había pegado mal: "¡Ay, Dios! Antes tomaba un vino y ahora tomo una copa y ya estoy mareada". "No estás mareada, estás en pedo", le dijo Alfa, sin dudar.

Maxi reveló quién quiere que gane Gran Hermano 2022

Maxi Giudici reveló en diálogo con PrimiciasYa que le gustaría que sea Nacho Castañares Puente quien gane Gran Hermano 2022.

“Yo quiero que gane Nacho, tengo una devilidad con él. De todos los que quedaron adentro es el que pude ver su lado humano a pesar de también ver el gran jugador que es. No me gustaría que gane Alfa, lo veo en la final, pero quiero que gane Nacho”, indicó.

Así, el último eliminado de la famosa casa reiteró su deseo de verlo ganador a Nacho y explicó: “Me mostró su lado humano y quiero que gane él”.