Gran Hermano 2022: Tomás Holder protagonizó un momento muy hot dentro de la casa

El joven quizás olvidó que incluso en la oscuridad las cámaras tienen el poder de tomar absolutamente todo lo que hacen y su masturbación quedó grabada y ya es viral en las redes.

“Tiene muchos seguidores en las redes. Es medio pavo”, dijo Ángel de Brito en LAM cuando se tuvo que referir a este hombre que reveló antes de entrar que hace en sus redes de “un personaje de homofóbico que es muy gracioso”.

Gran Hermano 2022: Tomás Holder respondió a la fuerte crítica de Viviana Canosa

Tras dar la cara por el polémico papel que le pusieron en el bolsillo antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022, Tomás Holder respondió a la fuerte crítica que en su momento hizo Viviana Canosa sobre él.

Tiempo atrás, al ver el video del casting del joven rosarino, la conductora lo liquidó desde su programa: "A este nabo le tirás una pala y sale corriendo... ¿Qué edad tiene este pibe? Se parece al gigoló, es casi igual. Uno con más fierros, el otro más flacucho. Los dos son vagos. El tipo se cree que es un influencer de verdad... lo levanté yo. No lo conoce nadie", remarcó al aire.

En este contexto, Tomás Holder fue consultado puntualmente por este tema por su compañera María Laura Álvarez: "¿Cómo lo tomaste? Viste que vos hiciste los casting y estaban esos que subían los videos y se burlaban de todos...", le preguntó.

A lo que el rosarino de 21 años explicó: "No me importó. Viviana Canosa habló de mí y a la semana la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 20 y pico... Diciendo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso".

Y añadió picante: "No la nombro igual. A la semana la echaron. Yo me lo tomo bien porque es gente grande, es una resentida de la vida. Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta".

"Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... Y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio", finalizó el influencer.