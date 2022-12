Gran Hermano 2022: una sorpresa que cambiará el rumbo del juego

Tal es el caso de Alfa que, en una charla con Romina, manifestó no estar de acuerdo dado que al no poder hablar de cuestiones del afuera, la charla sería extraña. "Para eso que no vengan", dijo.

Romina sí está de acuerdo con el ingreso de familiares, sobre todo luego de manifestar sus deseos de irse de la casa porque extraña mucho a sus hijas.

Incluso, tuvo una charla con el psicólogo de Gran Hermano, que la contuvo ante los angustiantes momentos que vivió. En la emisión de este jueves, se espera que la producción revele qué determinación tomó respecto de este tema.

La preocupación y angustia de Coti por los reingresos en Gran Hermano 2022

En la noche del lunes se vivió una gala a puras emociones en Gran Hermano 2022. Primero, el sumo determinó la expulsión de la casa de Juliana Díaz por romper una y otra vez las reglas y filtrar datos del afuera. Luego, se dio el reingreso de tres ex participantes.

Así, quienes tendrán una nueva oportunidad en el reality de Telefe tras el repechaje son: Daniela Celis, La Tora Lucila Villar y Agustín Frodo Guardis.

Lo cierto es que quien ahora la tiene muy complicada en la convivencia en Coti Romero, quien quedó muy marcada por aquella polémica espontánea y traicionar a sus compañeras.

"No quiero salir de la pieza. Ni siquiera quiero ir a comer", dijo Coti en charla con el Conejo Alexis Quiroga encerrados en la habitación y sin salir.

"Quedate acá", le decía él entre lágrimas. "¿Qué se viene ahora? Maxi se va, la pieza esa queda con gente que me odia completamente", se preguntaba la joven correntina muy preocupada por los días que se vienen en la casa.