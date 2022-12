La emoción de Coti de Gran Hermano 2022 al recordar la ayuda que recibió de Santi Maratea

"Tuvieron que asistir miles de bomberos de todo el país. Gracias a Dios se recuperó rapidísimo", señaló Coti y La Tora, que estaba charlado con ella, sumó: "Qué pibe del bien Santi Maratea".

El influencer había recaudado más de 180 millones de pesos en una colecta solidaria que además, incluyó insumos y un camión para los Bomberos Voluntarios.

"A mi pueblo llevaron una camioneta de bomberos. Estuvo en Caa Catí, boluda", expresó conmovida y Lucila cerró: "Piel de pollo".

Embed

Gran Hermano 2022: así fue el primer cara a cara entre Daniela y Coti

El lunes, Daniela Celis reingresó a de Gran Hermano 2022 por decisión del público. Julieta Poggio y Romin Uhrig fueron corriendo a abrazarla apenas la vieron caminar por el jardín.

La chica de Moreno recorrió cada rincón de la casa con una sonrisa. En un momento, la morocha se cruzó con su principal rival, Coti Romero, que le clavó la espontánea hace unas semanas.

Daniela puso su mejor cara y se mostró sorpresivamente amistosa con la correntina. "¿Todo bien? ¿Estás contenta que vine?", le preguntó, irónica.

"Sí, boluda...", le respondió Coti, que no podía creer su presencia en la casa. "Me alegro mucho", le contestó la morocha, que no le dio demasiada atención a su compañera.