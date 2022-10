Gran Hermano 2022: Wanda Nara fulminó a una de las participantes con un profundo descargo

image.png

Y agregó: "Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación".

Por último, le envió un claro mensaje a Martina: "Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento".

wanda nara liquidó a martina.jpg

Fuerte denuncia contra Martina de Gran Hermano 2022: "La tuvimos que aguantar..."

La casa de Gran Hermano 2022 abrió sus puertas el lunes por la pantalla de Telefe en medio de una gran expectativa y un gran promedio de rating, donde se presentaron de manera oficial a los 18 participantes de la edición.

En su perfil, Martina Stewart Usher, de 25 años, dijo antes de entrar al reality: "Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Tengo 25 años, soy de Tigre. A mí me gustan los chicos".

Y agregó polémica: "Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal".

Embed

Estas palabras de la joven motivaron un fuerte repudio de Leticia Siciliani desde sus historias de Instagram y a esto se sumó una denuncia que apareció en Twitter de alguien que conoció a Martina en ámbito de gimnasio, donde era profesora.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano", expresó un usuario.