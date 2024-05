Gran Hermano 2023: alarmante resultado de la encuesta que anticipa quién es el próximo eliminado

En su cuenta de Twitter, Gastón Trezeguet, ex Gran Hermano y analista del reality, publicó una encuesta, como suele hacer cada semana. El resultado de dicha encuesta anticipa lo que podría pasar el domingo.

Con el 33,8 por ciento, Emma está primero, seguido por Zoe, con el 29,6, mientras que en tercer lugar se encuentra Darío, con el 24,4, y finalmente, Flor, última, con el 12,3. Todo indica que la novia de Nico Grosman tendrá que abandonar el reality.

Catalina ingresó con un sobre a la casa de Gran Hermano y una visitante quedó eliminada

La exparticipante Catalina Gorostidi ingresó este jueves a la casa de Gran Hermano con un sobre que cambió el destino de uno de los familiares de los jugadores.

Ni bien empezó el programa, el conductor Santiago del Moro adelantó el contenido del sobre que llevaba la ex hermanita. "Lleva una bomba. Porque si sos familiar o amigo estás eliminado. Si no lo sos, tu familiar o amigo queda eliminado. ¿Cuándo? Se va en el acto", reveló.

Luego, la pediatra ingresó a la casa más famosa del país, a través del Congelados, recorrió cada rincón del lugar y dejó -cerca del confesionario- el polémico sobre.

Cuando los jugadores se pudieron 'descongelar' salieron corriendo por el pasillo hacia el confesionario para agarrar el sobre. Aunque más de uno casi se mata, quien pudo obtener el sobre fue Juliana 'Furia' Scaglione. "No importa si es nominación, pero es mío. No puede ser que se tiren así", se quejó la tatuada.

Minutos después de la medianoche, Furia abrió el sobre, leyó el comunicado y tuvo que despedir a su amiga Rocío. "Rocío, muchísimas gracias por haber estado en nuestra casa, y ahora sí es momento de abandonar la casa", le dijo el 'Big' a la amiga.

"No pará, ¿pero le hacemos la valija?", le preguntó Furia al ojo que todo lo ve. "Después", le respondió. La tatuada rezongó y le reveló a Rocío: "Sabés que yo sabía que te ibas a ir. Lo sabía, lo sabía. Yo dije 'me la sacan'. De alguna manera u otra me la sacan".