Gran Hermano 2024: Catalina Gorostidi se quebró al recordar a Joel Ojeda y preocupó a todos

"¿Y si quiere volver con ella, después de todo lo que pasaron?", comentó Sandra. "Eso no va a pasar", le respondió Catalina. "Ella no se tiene que ilusionar ni para bien ni para mal", opinó Mancuso.

"¿Vos tenés ganas de estar con él? ¿Qué es lo que te duele?", quiso entender Gabriela. "Yo cuando entré acá, estábamos mal. Ya habíamos cortado, estábamos bloqueados de todos lados", le contó Gorostidi.

Y confesó Cata: "Me da miedo salir, agarrar el celular y encontrarme con algo que no me guste. Que él haya estado con otra mina, no me quiero enterar". "En caso de que eso pase, es el universo conspirando a tu favor porque de qué te sirve una persona así", consideró Chiara.

Catalina fue demasiado lejos con Tato y Gran Hermano la sancionó duramente: "Está en riesgo la salud"

Este miércoles, en la gala de nominación de Gran Hermano 2024 (Telefe), Catalina Gorostidi recibió una dura sanción por parte del 'Big' después de que adulterara los brownie de Santiago 'Tato' Algorta, quien solo puede comer alimentos sin TAAC.

"Últimamente se produjeron diversos episodios que algunos pueden calificar como bromas y otros como faltas de respeto. Entiendo que muchas de estas situaciones parecen excesivas pero mientras no transgredan ciertos límites voy a seguir permitiéndolas y, en todo caso, son ustedes los que deberían acordar pautas básicas de convivencia", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve al comienzo del programa.

"No soy su papá para decirles cómo deben comportarse, ¿verdad? Son todos adultos y me imagino que cuentan con las herramientas necesarias para dirimir los conflictos que ustedes mismos generan. Sin embargo, no todo es lo mismo, hay cosas con las que no se juegan y una de ellas es la comida", siguió el dueño de la casa.

"Anoche sucedió algo que me llenó de mucha preocupación. Cata manipuló unos brownies que se estaban cocinando para agregarles un determinado condimento y corromper su sabor. Los alimentos de ningún modo deben ser adulterados, como si se tratara de una inocente picardía. Está en riesgo la salud de todos y eso no es broma. Cualquier manipulación puede provocar diversos trastornos leves o severos", remarcó el 'Big'.

Luego, se dirigió a Catalina y le comunicó: "Jugás al límite. Esto que acabás de hacer con la comida no voy a dejarlo pasar. Serás sancionada. A partir de este momento está nominada al igual que Gabriela, Ulises y Luz. Vos también formás parte de la placa. Además, dejás de ser líder, perdiendo todos los beneficios. Aunque podés conservar la moto obtenida en buena ley. Por lo tanto, para el liderazgo que no quede vacante le transfiero la responsabilidad al último en ocupar este rol, Tato. De todas maneras, informo que Tato no cuenta con el beneficio de la inmunidad, por lo que puede ser nominado y tampoco podrá subir ni bajar a alguien de la placa".