Gran Hermano 2024: Furia está de cumpleaños y recibió un insólito regalo de Selva

furia.png

Juliana agradeció el gesto de su compañera y lo lució con una sonrisa ante las cámaras. Como estaba aún con algo de sueño, la jugadora siguió durmiendo con el gorrito puesto.

Más tarde el resto de los participantes se reunieron en el comedor, donde había una torta y cosas ricas para compartir, con motivo del aniversario de la estratega.

"Voy a pedir lo mismo que el año pasado... no pasó, pero bueno, dale", expresó Furia y sopló las velitas para luego recibir el afecto de sus compañeros.

Embed

El análisis sin filtro de Furia sobre los jugadores de Gran Hermano 2024 y el dardo a Ulises: "Juega..."

Días atrás, la participante más polémica de la edición pasada de Gran Hermano, Juliana 'Furia' Scaglione, volvió al reality a través del Golden Ticket.

La entrenadora de crossfit hizo un análisis sin filtro sobre algunos jugadores y comenzó por Ulises Apóstolo. "Es analítico, está observando siempre todo, es muy gracioso y un personaje. Vi que tiene una faceta actoral, la tiene marcada, capaz no se da cuenta, pero sabe que el público está afuera y juega para el afuera", opinó.

Luego, sobre Santiago 'Tato' Algorta, expresó: "Es muy tranquilo. Tiene una buena percepción y me expresó que me quiere conocer. Lo cuidan demasiado, está siempre con gente. No van a dejar que te acerques".

Sobre Selva Pérez, Furia consideró que "es la que le mete onda a todo esto, está en mood de que esto es así y se tiene que acoplar. Es una tipa muy arriba".

De Eugenia Ruiz, remarcó: "Juega para el afuera. Siente que picar y generar conflictos está bien, aunque sean mínimos e indispensables".

Después, sobre la personalidad de Katia 'La Tana' Fenocchio, lanzó: "La veo muy neutral. Creo que si la sacan de quicio es porque la están molestando de verdad. Se puede hablar y convivir con ella tranquilamente".

Por último, de Chiara Mancuso analizó: "Me recibió recontra bien, me dio mi espacio. Sabe tal vez cómo soy, que suelo hablar sola, juego".