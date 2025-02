Gran Hermano 2024: la sutil estrategia de Ulises y Renato para no quedar eliminados del reality

Para empezar, Ulises le explicó por qué cree que hoy por hoy lo mejor es mantener el perfil lo más bajo posible y seguir jugando desde las sombras. “Que las peleas las tengan otros y de acá a dos meses volveremos a ver las estrategias conjuntas. No es tiempo. Ahora hay margen y hay que lavar los platos", deslizó mientras saboreaba mate con facturas.

En ese momento, Renato coincidió con Apóstolo y confió en que si hablan de más quedarían expuestos, tal como está pasando con Chiara Mancuso quien es una de las protagonistas de los mayores escándalos de la casa. Al tiempo que analizaron la posición de Brian, quien al estar confinado a la placa de nominación, podría ser el primer candidato a quedar eliminado este domingo.

Y si bien Renato opinó que tanto Chiara como Brian son jugadores importantes, si el vendedor ambulante quedase fuera de juego, deslizó que quien podría tomar la posta en el grupo de los "Power Rangeers" es Lourdes Ciccarone. No obstante, Ulises señaló que Lulú tiene mucha gente en contra dentro de la casa. Asimismo, las actuales aliados coincidieron en que Santiago "Tato" Algorta "está desesperado" por que se quede Luz Tito en el juego.

Cómo quedó la placa final de Gran Hermano 2024 tras la jugada de Lourdes

En la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), la líder de la semana Lourdes Ciccarone terminó de definir este jueves la picante placa de nominados.

La marplatense tuvo la difícil tarea de salvar a un jugador de placa y subir a otro. "Voy a bajar a Saif (Yousef)", anunció y argumentó sobre la supuesta tregua que hicieron los participantes originales: "La verdad es que con los nuevos no fue a próposito para hacerlos quedar mal o hacerlos sentir mal. Nosotros, como grupo, nos machucaron por todos lados. Nos las re bancamos. Fue un mecanismo de defensa lo de cerrarnos con los 'originales'".

Luego, Lourdes reveló que subía a placa a Ulises Apóstolo. "Siento que podemos llegar a ir por el mismo objetivo. Yo quiero direccionar los votos Luz (Tito)", explicó la líder.

Luego, Luz tomó la palabra y aseguró que no entendía la jugada de Lourdes. "No tenés por qué entenderla", le respondió filosa la jugadora. "Ella dijo que respetaba la tregua, que no iba a subir a nadie de nosotros que estábamos desde antes", marcó Luz.

Por lo tanto, quedaron nominados en la placa final: Brian, Luca, Renato, Luz, Selva, Eugenia, Delfina, Marcelo y Ulises.