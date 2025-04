Gran Hermano 2024: Selva sufrió un fuerte accidente y la reacción de la casa generó polémica

Acto seguido, sus compañeras Sandra Priore, Eugenia Ruiz y Katia 'La Tana' Fenocchio se acercaron a asistirla. Sin embargo, el resto siguió como si nada y la ignoró por completo.

El video no tardó en viralizarse y los seguidores del programa reaccionaron y fulminaron a varios: "Jajaj, a Chiara le importaba solo la coreo y como se iba a ver: 'Tratá de que eso no pase el día'"; "Lulu tampoco ayudó, jajaja"; "Qué compañeros todos, che..."; "Luz es siniestra" y “Luz hizo bien en no ayudarla porque la trató muy mal”, fueron algunos de los comentarios.

Selva se hartó y explotó como nunca antes en Gran Hermano 2024

Selva Pérez protagonizó una tremenda pelea con Eugenia Ruiz en la casa de Gran Hermano 2024 y se mostró como nunca antes en el reality de Telefe.

"Me defraudan tus modos. Todos podemos decir cosas, pero manejar los modos es muy importante", expuso la uruguaya.

"A veces podemos tener modos, pero podemos tener un código de amistad, un tacto, y no saltar sin medir con quién", siguió Selva, indignada y al borde del llanto.

"Dame un ejemplo concreto", le recriminó Eugenia. "Ayer, en un juego, fue increíble cómo te pusiste.... era un juego", argumentó la uruguaya.

"No necesito que me pida disculpas porque las disculpas son del corazón. Me encanta igual porque todo se ve y yo sé cómo he actuado contigo... ¡y jamás he tenido los modos que tú has tenido", remarcó Selva. "Yo también estoy muy tranquila", remató Eugenia.