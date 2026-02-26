Mostraron las condiciones deplorables en las que vive Zulma Lobato y estalló el escándalo

En ese contexto reapareció Jazmín Salinas, quien decidió involucrarse de lleno en la situación. A comienzos de febrero compartió una imagen de Zulma renovada estéticamente y anunció que se incorporaría como conductora a su programa de streaming, La Cuerpo Stream.

La casa de Zulma Lobato 3

En su primera aparición en el ciclo, Lobato fue contundente contra los medios y recordó su paso por la televisión con durísimas declaraciones: “Esto lo tendrían que haber hecho los canales, que me explotaron y me usaron. Porque en todos los años que estuve en televisión, el bolo de actriz nunca me lo pagaron. Me deben un montón de plata y nunca me pagaron un peso. Me usaban gratis. Gracias a Jazmín 'La Cuerpo' volví a renacer de vuelta”.

Por su parte, Jazmín también publicó un comunicado fijando posición: “Zulma no puede sostenerse ni cuidarse por sus propios medios. Es una realidad que requiere acompañamiento y responsabilidad”. Y agregó: “Por eso tomé la decisión, desde lo personal y lo humano, de hacerme cargo y ayudarla en todo lo que esté a mi alcance. Estaré buscando alquiler en Guernica para estar cerca de ella y poder acompañarla”.

Sin embargo, en los últimos días el conflicto volvió a escalar cuando la influencer mostró el interior de la casa donde vive actualmente Zulma. Según relató: “Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con el $1.500.000 que donó la gente le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”.

Las imágenes expusieron un panorama alarmante: basura acumulada, presencia de insectos y excremento de perro en distintos sectores del domicilio. La publicación no solo generó preocupación entre miles de usuarios, sino que también reavivó la tensión con su representante.

Meses atrás, se había hablado sobre el delicado estado de salud de la Lobato y detalló: “Estaba desnutrida y deshidratada. ¿Qué maldad le puede hacer Zulma Lobato a la gente? Es una persona que se vive cayendo en la calle, que está casi ciega. No entiendo por qué tanta saña con ella. Está sola, la familia no le da pelota“.

Así, entre denuncias cruzadas, acusaciones y una fuerte exposición pública, la situación de Zulma Lobato vuelve a abrir un debate sobre el abandono, la responsabilidad de su entorno y el rol que tuvo la televisión en su historia.

La casa de Zulma Lobato 1

La casa de Zulma Lobato 2

¿Qué hizo María Becerra que emocionó a todos tras el gesto solidario de Jazmín?

Nadie lo tenía en el radar, pero en medio de la movida solidaria que impulsó Jazmín "La Cuerpo" para ayudar a Zulma Lobato, apareció un mensaje que terminó potenciando todo: el de María Becerra. La artista, conocida como “La Nena de Argentina”, no dudó en sumarse públicamente y bancar la iniciativa desde sus redes.

Fiel a su estilo cercano, la cantante dejó un comentario que no pasó desapercibido: “Que lindo esto que estás haciendo por Zulma cuerpo de mi almaaa”. Con esa frase, no solo celebró la acción solidaria sino que también puso el foco sobre el gesto de Jazmín, que ya venía generando repercusión.

Además, Becerra destacó a ambas con un elogio que terminó de sellar el momento: “Preciosas las dos”. La respuesta de “La Cuerpo” fue inmediata y cargada de afecto: “Te amo gracias mi vida”, dejando en claro el vínculo y el agradecimiento por el apoyo.

El mensaje de María no solo le dio mayor visibilidad al regreso de Lobato, sino que desató una catarata de comentarios positivos y muestras de cariño en redes, donde muchos celebraron tanto la solidaridad como el respaldo entre mujeres del ambiente.