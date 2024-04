Gran Hermano: Catalina volvió a traicionar a Furia y defendió con firmeza a Martín Ku

Embed

Y remarcó: “Cuando Furia le hizo la fulminante a Denise el Chino fue el que más se enojó". “¿Y por qué casi toda la cas apunta al Chino ahora?”, le consultó Santiago del Moro, y ella contestó: “Creo que es porque lo consideran un personaje fuerte”.

Además, expuso que Coti Romero no se metió nunca con otras mujeres: "Coti en ningún momento agredió a una mujer como ha hablado Furia, que es mi amiga y la quiero un montón".

Habrá que ver cómo caen estas palabras de Cata en contra de Furia cuando se entere una vez que finalice su participación en el reality.

catalina gorostidi.jpg

El inesperado mensaje de Furia a Catalina que descolocó a Santiago del Moro en Gran Hermano

Las participantes Furia y Catalina Gorostidi formaron una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano, Telefe, pero sus últimas días juntas se sacaron chispas y todo se transformó en una guerra sin fin.

A dos semanas de la eliminación de Catalina, Furia decidió dejar los rencores de lado y le envió un tierno mensaje en medio de la gala de eliminación, cuando supo que seguía en juego por decisión del público.

“Gracias Cata por todo el apoyo que tuve acá en la casa. Gracias a Dios tengo Virginia acá que me está diciendo que me amás un montón, y yo también te amo. Joel, también te queremos un motón. Y no es por estrategia lo que digo”, expresó la entrenadora.

Completamente sorprendida por sus palabras, el conductor Santiago del Moro la interrumpió y preguntó: “Pará un minuto, ¿a Cata le mandaste un saludo?”.

“Sí, obvio, porque sabe que la amo un montón y que la quiero un montón. Lamentablemente acá las cosas se dieron diferentes. Sabe que tengo que seguir jugando", aseguró la jugadora.

Al mismo tiempo, enfocaron a la pediatra en la tribuna del programa y la misma se mostró descolocada por el gesto de su ex compañera.