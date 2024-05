Gran Hermano: Furia se acercó a Virginia, le hizo una confesión ¿y traicionó a Emmanuel?

Con la intención de abrirse camino, Furia tuvo una charla con la mujer de La Plata, que quedó afectada por la salida de Manzana. "Vos no estás sola. No te des por vencida, para mi tenés buen fandom", afirmó.

Virginia le respondió que ella cuenta con el respaldo de Emma, a lo que su compañera le contestó: "Todo bien. Pero Emma es Emma y yo soy Juliana. Se lo dije clarito: yo anhelo otra cosa. A mí él me votó pero también le devolví lo que me dio. Tengo saldadas las deudas, no le debo nada a nadie".

Furia elogió a la comediante de stand up, dejando abierta la posibilidad de una alianza. "Yo siempre voy a estar con vos porque vos a mí me re ayudaste. Ayudaste a sacar a Coti. Fuiste muy inteligente", cerró.

Embed

El complejo trastorno psiquiátrico que sufre la hermana de Furia de Gran Hermano

El domingo, en una gala caliente de Gran Hermano, Juliana Scaglione, más conocida como Furia, dio a conocer el problema de salud que aqueja la vida de su hermana, Andrea Scaglione.

En la conexión con Santiago del Moro, la estratega, que viene de días explosivos y con enfrentamientos con varios de sus compañeros, hizo un fuerte descargo.

Embed

En medio de su catarsis, Furia reveló que su hermana sufre de un trastorno psiquiátrico. "Me tuve que comer que me digan pedófila, bipolar y un montón de cositas más que son temas muy picados", afirmó.

Y finalizó: "Y yo tengo una hermana bipolar, sé lo que es convivir con una persona así.... así que Andrea, te mando un saludo enorme porque sé todo lo que sufrís".