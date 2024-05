Gran Hermano: a Mauro se le quedó dura la mandíbula y generó preocupación

Darío Martínez Corti tuvo su turno, le tocó Without Me de Eminem, pero no se sabía la letra y empezó a improvisar. Mauro D' Alessio hizo un esfuerzo para no reírse, hizo gestos muy caros con la cara, aunque no logró ocultar la risa.

La imagen del muchacho de Villa Urquiza con la mandíbula desencajada se replicó en Twitter y generó preocupación entre los fans de Gran Hermano. Afortunadamente, su rostro desfigurado no era otra cosa que un enorme esfuerzo para no quedar eliminado.

Santiago del Moro explotó contra Mauro tras exponer a la producción de Gran Hermano

El lunes, en Gran Hermano (Telefe), el conductor Santiago del Moro se enojó con Mauro D'Alessio, luego de que el participante se quejara de que no le daban espacio para hablar.

El último domingo Juliana 'Furia' Scaglione se peleó en vivo con Mauro y el joven tuvo muy poco tiempo para exponer su punto de vista, a diferencia de la tatuada.

"Me enojo porque ayer no me dejaron hablar", disparó Mauro en medio del desafío del auto. Ahí, lo interrumpió el presentador y le respondió furioso: "Te cuento una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen doscientas cámaras todos los días, se plantan y los graban, en realidad salen en vivo. ¿Querés hablar ahora? Andá al confesionario y les decís lo que querés. Yo tengo que seguir con el programa".

"Si no resuelven la situación van a quedar afuera los dos, tarde o temprano. Esto es convivencia y es adaptación. Sean vivos. El que se enoja, pierde", remarcó Del Moro.

Acto seguido, Furia se acercó a Mauro y lo abrazó. Pero el jugador no se quedó callado y le respondió al conductor: "Yo puedo hablar a cámara, a las 13, en la pileta, pero no es lo mismo en una gala de nominación, en el prime time en Telefe".

"Mauro, vimos todo, tuviste tu oportunidad de hacerlo, y está el confesionario para que vayas y para que digas lo que quieras", volvió a decirle Del Moro. "Es una cuestión de quedarme tranquilo, el que no sabe nada... si pasa todo eso y yo no puedo defenderme", agregó D'Alessio.

"Víctima no hay ninguno, y tienen las puertas abiertas los que se quieran ir, es así el juego. son todas personas mayores de edad", lanzó Santiago del Moro para terminar la discusión con el jugador.

Un poco antes, cuando los jugadores tuvieron que nominar para sacar a dos participantes de la prueba por el auto cero kilómetro, el joven de Villa Urquiza aprovechó su momento en vivo en el confesionario y se refirió a las violentos modos de la tatuada.

"Ya que ayer no me dejaron hablar, quiero decir que todo lo que se dijo es mentira, si todo queremos que esto sea diferente y no vivir lo mismo de hace cinco meses que ya cansa un poco, sepan qué tienen que hacer", sostuvo Mauro en el confesionario.