La mamá de Rosina de Gran Hermano se disculpó con Lucia tras su fuerte mensaje en las redes

Todo sucedió en el streaming de All Access (Telefe), donde la joven salteña estaba como invitada y de esta forma Fabiana aprovechó para comunicarse telefónicamente.

"Yo a Lu la vi en el estudio y le di un abrazo, ella sabe el abrazo que le di, vino corriendo, estábamos las dos juntas y vos sabes bien que yo te deseo lo mejor", comenzó diciendo la madre de la participante.

Mientras Lucia asentía con un sonrisa, ella continuó: "Rosina está adentro, no sabe lo que está afuera, lo mismo que te paso cuando vos estabas adentro. Cuando salga hablarán, yo lo que no quiero como madre, es que vos estés mal".

"Quiero que estés bien, porque vi los videos, y yo no soy una persona que estoy en los medios. Estuve con todos ustedes en el canal y los abracé, no tengo nada para decir de ustedes", agregó.

“A mi el mensaje de ayer me preocupo mucho porque dije uy no yo la quiero mucho a la mamá de Rosi, es un amor. Y entonces no hablé mal de nadie y te quiero un montón", admitió Lucia e inmediatamente ambas aseguraron que todo estaba e incluso acordaron verse cuando Fabiana viaje nuevamente.

Lucía confirmó su separación de su novia y reveló si fue por Rosina de Gran Hermano

Lucía Maidana fue última participante eliminada de Gran Hermano, Telefe, y tras su salida de la casa confirmó su separación de Virginia, con quien estaba en pareja hace algunos años.

La noticia se supo durante su visita en A la Barbarossa, donde la periodista Pía Shaw aseguró: “Estamos en un día muy malo, triste. Un plano por favor a Lucia, y estamos en condiciones de confirmar que Lucia, por Rosina, se separó de su novia después de tantos años".

"¿Es así Lucía o no? No se si es por a Rosina...", agregó la periodista de forma picante ya que la participante tuvo un gran acercamiento dentro de la casa con su compañera uruguaya Rosina Beltrán.

Sin embargo, en primer lugar, la salteña aclaró: “Es algo muy reciente, salí hace cuatro días y es todo un proceso porque era una relación larga. Igualmente tenemos muy buena relación”.

Por otra parte, volviendo al tema de Rosina, le consultaron si estaría dispuesta a avanzar con ella en caso de entrar nuevamente a la casa y ahora soltera.

"Voy a hacer lo que me salga en el momento, pero tengo muchas ganas de verla, la extraño mucho", contestó la joven y confirmó que sentía un gran interés por la uruguaya dentro de la casa.