Grave acusación de Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna Maradona tras su viaje a Dubai

"Se presentó ante un juez para reclamar que su hijo no cobró una parte que sí cobraron Dalma y Gianinna", contó Guido Zaffora en Es por ahí (América TV).

"Pero Ojeda además denunció que el administrador de los bienes de Maradona tiene relación directa con Claudia Villafañe y que por ese motivo, Dalma y Gianinna tienen ciertas ventajas por encima de los demás. Esto es lo que dice Verónica", añadió el periodista.

En este sentido, Verónica dio más detalles sobre su visita a Emiratos Árabes Unidos por la herencia de su hijo y disparó contra Dalma.

"Dalma se hace la buena y es todo lo contrario. Estoy en Dubai arreglando cosas de mi hijo que es lo único que me importa porque ellas cobraron la herencia y Dieguito nada. Quiero ver qué pasó. En los próximos días vuelvo y hablo", dijo furiosa la rubia.

dalma maradona y veronica ojeda.jpg

Dalma Maradona liquidó a Verónica Ojeda tras viajar a Dubai con Dieguito Fernando

Después de meses de calma, las cosas entre la familia de Diego Maradona volvieron a agitarse. Ahora, la ex del astro del fútbol, Verónica Ojeda, decidió ir a Dubai con su su hijo Dieguito Fernando Maradona por aparentes irregularidades en la herencia. Ante esto Dalma Maradona la atendió sin filtro en las redes.

A la hija del ex delantero y director técnico de la Selección Nacional no le gustó nada que la ex de su papá haga esto y menos que lo trate de difundir en los medios.

Entonces, decidió contestar preguntas en sus redes y la liquidó. “¿Tenés idea de qué se trata el nuevo delirio de V.O.?”, le consultaron por las iniciales del nombre de la rubia.

“No, pero por suerte ya todos se dan cuenta que se trata de un nuevo delirio para tener algo de qué hablar y aparecer en los medios”, sentenció la mamá de Roma y Azul.