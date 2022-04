Grave denuncia contra Lizardo Ponce y su familia

Luz se separó de Matías Ponce por violencia de género y acusó a su ex de consumir drogas, pero en medio de eso, él se quedó con sus hijos y no la deja verlos: “Era un acuerdo de palabra, sin un juez. Teníamos los horarios de visita, ellos iban y venían… El tema es que un día yo reclamo a mis hijos para que vengan, como normalmente lo hacíamos y el señor Martín Ponce, padre de Lizardo, me dice que no, que no me los iba a traer”, contó la mujer en una entrevista para "El show del regreso", con Ulises Jaitt por radio Ensamble.