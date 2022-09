Grave denuncia de Tamara Báez contra L-Gante en medio de rumores de romance con Wanda Nara

"Quien paga los alimentos, los cumpleaños, y la obra social a la hija de ambos, es ella", dijo haciendo referencia a la influencer, y reveló que además "ella se quiere ir del barrio privado en el que vive ya que se siente controlada".

La ahora ex pareja del referente de cumbia 420 "está con temor, con miedo", según relató el abogado, quien dio detalles de cómo el artista controla quien entra o no al lugar en el que vive ella, razón por la cual Tamara decidió "pedir una perimetral".

"Ella es de perfil bajo y me pidió que no hablara de este tema de la perimetral que nosotros solicitamos", aseguró y detalló que por el momento "ella no va a salir en los medio, quiere mantener su perfil bajo", dijo y manifestó la voluntad de Tamara de respetar al padre de su hija.

Wanda Nara recibió un comentario lapidario en Instagram ¿de parte de Tamara Báez?

En las últimas horas, Wanda Nara hizo un vivo en Instagram para responder algunas preguntas de sus fans. La botinera habló sobre su presente profesional y se refirió a su situación sentimental con Mauro Icardi, aunque evitó hacer grandes declaraciones al respecto.

En los comentarios llamó la atención de todos los espectadores el mensaje que dejó Tamara Baéz, pero -curiosamente- desde una cuenta que no es la que usa habitualmente.

Wanda Nara.jpeg

"Me bloqueaste del otro porque no te da la cara para admitir que arruinaste a mi familia", escribió la ex pareja de L-Gante, desde el usuario @tamibaez426, que habría creado para poder ver el vivo de la rubia.

Desde hace varios días se rumorea que Wanda tendría un romance con el referente de la cumbia 420. De hecho, el artista estuvo el fin de semana en la casa de la empresaria. Algo que no hizo más que generar más revuelo.