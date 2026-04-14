Polémica total: el video de la China Suárez que revela un inquietante detalle sobre Mauro Icardi

Justamente ese animal es en que Mauro Icardi se simboliza y se siente identificado en varias de sus publicaciones vía Instagram y que también tiene tatuado a lo largo de todo su pecho.

"El anillo Gucci del león que nadie relacionó en su momento con Mauro Icardi", se remarca en la grabación. Justamente ese el anillito del león es el que que años más tarde usaría para ir a alentar a su novio al estadio del Galatasaray de Turquía, en un video revelador que volvió a tomar trascendencia en el mundo virtual.

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La preocupante predicción sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Pitty La numeróloga analizó el vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara y lanzó un pronóstico explosivo con una fuerte crisis que podría aparecer.

Fue durante su visita al ciclo Implacables (El Nueve), el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, donde la especialista se metió de lleno en el vínculo entre la actriz y el futbolista y fue contundente.

“La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después aparece un momento de festejo, se ve como una celebración”, comenzó su análisis.

Y luego Pitty sorprendió con una revelación que dejó a todos en shock: “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”, advirtió.

No obstante, la numeróloga también advirtió que el vínculo entre la actriz y el futbolista también atravesaría momentos turbulentos: “Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números”.

"Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos”, cerró marcando la incertidumbre en la relación.