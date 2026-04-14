Polémica total: el video de la China Suárez que revela un inquietante detalle sobre Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su romance públicamente en enero de 2025, cuando el futbolista publicó las primeras fotos juntos en Instagram con mensajes románticos dedicados a la actriz.
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En las redes se viralizó un material de años atrás con un detalle que llamó la atención de los usuarios sobre el vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi.
La China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su romance públicamente en enero de 2025, cuando el futbolista publicó las primeras fotos juntos en Instagram con mensajes románticos dedicados a la actriz.
Los rumores datan de 2021 por un encuentro en París durante el escándalo WandaGate, pero la relación se formalizó recién en el verano de 2025 tras estar un largo tiempo distanciados.
Lo cierto es que en las redes sociales se replicó un video de la China Suárez del año 2022 con un detalle que llamó la atención de muchos usuarios y que está relacionado directamente al ex de Wanda Nara.
Se trata de un video en idioma inglés donde a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio le preguntan por su look y las marcas que lucía en ese momento y se resalta un anillo que tenía en su mano con la figura de un león.
Justamente ese animal es en que Mauro Icardi se simboliza y se siente identificado en varias de sus publicaciones vía Instagram y que también tiene tatuado a lo largo de todo su pecho.
"El anillo Gucci del león que nadie relacionó en su momento con Mauro Icardi", se remarca en la grabación. Justamente ese el anillito del león es el que que años más tarde usaría para ir a alentar a su novio al estadio del Galatasaray de Turquía, en un video revelador que volvió a tomar trascendencia en el mundo virtual.
Pitty La numeróloga analizó el vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara y lanzó un pronóstico explosivo con una fuerte crisis que podría aparecer.
Fue durante su visita al ciclo Implacables (El Nueve), el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, donde la especialista se metió de lleno en el vínculo entre la actriz y el futbolista y fue contundente.
“La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después aparece un momento de festejo, se ve como una celebración”, comenzó su análisis.
Y luego Pitty sorprendió con una revelación que dejó a todos en shock: “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”, advirtió.
No obstante, la numeróloga también advirtió que el vínculo entre la actriz y el futbolista también atravesaría momentos turbulentos: “Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números”.
"Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos”, cerró marcando la incertidumbre en la relación.