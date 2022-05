Repudiable comentario de Nik sobre el incidente de Jésica Cirio en los Premios Martín Fierro 2022

"Martín Insaurralde debe haber hecho mucho TIMBREO con los vecinos de Lomas de Zamora, porque subió Jésica Ciro al escenario de los Martín Fierro y se le escapó uno", arrojó.

Poco después de compartir el mensaje, Nik lo borró pero los usuarios ya lo habían capturado. A raíz de esto, recibió varias críticas por parte de los internautas.

"Patético, cagón, cobarde, chorro, machirulo y como si fuera poco, PAJ*RO. Que ser oscuro sos, Nik"; "El paj*ro de Nik, que hace rato hace macrismo explícito en su página supuestamente para niños, ahora pública esto"; "Este tipo se supera día a día"; "¿Se imaginan si hacen un chiste así sobre Nik como hizo con Jésica Cirio? Ya estaría denunciando que lo persiguen, en LN+ estarían una semana hablando del tema y lloraría que tiene miedo. No solo es plagiador y un sinvergüenza sino que encima es un viejo paj*ro y un cagón", fueron algunos de los comentarios en la red social contra Nik.

Nik

La reacción de Jésica Cirio tras el blooper hot en los Premios Martín Fierro 2022

Jésica Cirio sufrió un imprevisto con su vestuario y terminó protagonizando un blooper hot en el escenario de los Premios Martín Fierro 2022.

La conductora subió para recibir la estatuilla que ganó La Peña de Morfi (mejor programa musical) y, mientras sus compañeros agradecían, ella tuvo un percance con su vestido.

A la rubia se le escapó una lola, el humorista Patricio Muzzio se dio cuenta y le avisó. Rápidamente, Jésica se acomodó el atuendo. Sin embargo, ese descuido se convirtió en lo más comentado de la entrega.

En una nota con Intrusos, la conductora se mostró sorprendida al ver lo que había pasado al aire.

"No lo puedo creer. Me acabo de enterar recién. Me dijeron 'acomodate' y pensé que se me estaba bajando, pero no, ya se me había bajado", expresó Jésica.

"Ella es muy pudorosa. Se sintió muy mal", añadió Flor de la V, que compartió habitación en el Hilton con la figura de Telefe.

Lo cierto es que las redes explotaron al ver el descuido hot de Jésica. "Fue un papelón", exclamó la conductora, lamentándose por lo ocurrido.