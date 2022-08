Nik, el primer famoso en levantar la mano y atacar directo al Presidente por sus dichos contra el fiscal Diego Luciani

Al tiempo que ya este jueves por la mañana, Nik recurrió a su arte para volver a la carga contra Alberto Fernández y sus dichos desde la red social de pajarito. Con la sentencia "Pobre País. Pobre Justicia" y una imagen de ésta última con la cara vendada, puede verse frente a ella a cuatro hombres comentar "Antes se vendaba los ojos, pero después de la frase de Alberto Fernández se tapa la cara de vergüenza...", mientras al costado Gaturro sostiene una pancarta que reza "Todos somos Luciani".

NIK 2.jpg

Pero eso no fue todo. Porque en una segunda caricatura posteada, Nik fue mucho más contundente y se dirigió directamente al Presidente de la Nación junto a los hashtags #BuenJueves #AlbertoFernandezEnTN #ElPeorPresidenteDeLaHistoria #TodosSomosLuciani, donde en su dibujo un periodista le comenta a un argentino que "Al Presidente Alberto Fernández se lo ve mucho más suelto, al punto de decir cualquier barbaridad por televisión...". Pero la respuesta fue mucho más contundente al afirmar "Y sí, desde que no está más en el poder se relajó mucho...".

NIK 1.jpg

Nik, tras el cruce con Aníbal Fernández: "Mis hijas sintieron más miedo que yo"

En octubre de 2021 ll humorista gráfico Cristian Dzwonik, popularmente conocido como Nik, se refirió al cruce que mantuvo por redes sociales con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. "Mis hijas sintieron más miedo que yo. Una de ellas hoy no quería ir al colegio", sostuvo.

"Fue un día horrible para mí. Tuve que contener a mis hijas, que sintieron más miedo que yo. Una de ellas hoy no quería ir al colegio", indicó en el inicio de la charla con Antonio Laje por la señal de A24. Y agregó: "Lo paradójico es que (Fernández) es el ministro de Seguridad de la Nación. Todos los argentinos sentimos miedo porque los hijos son lo más sagrado que tenemos".

niñ-anibalfernandez.jpg Nik, tras el cruce con Aníbal Fernández: "Mis hijas sintieron más miedo que yo" (Foto: ilustración Diario Popular).

Acerca de de los dichos del funcionario en las redes sociales, Nik expresó: "Cuando vi el tuit, me quedé helado".

Luego contó que, tras las repercusiones que se generaron en Twitter, Aníbal Fernández le mandó un mensaje por WhatsApp. "Me puso que no se le caen los anillos para disculparse; eso me puso más nervioso todavía". "Esto es el Estado contra los individuos. Es violencia psicológica y abuso de poder", sostuvo el creador de "Gaturro".

Cómo fue el cruce entre Aníbal Fernández y Nik

Todo comenzó después de que Nik criticara al gobierno nacional en Twitter: "Regala heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR”, publicó el creador del personaje "Gaturro".

Aníbal Fernández, en consecuencia, respondió también en su cuenta: "Muchas escuelas y colegios de CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés... O querés que te haga el dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... La conocés?”.

tuit Aníbal Fernández Nik (1).png

Nik le contestó a Fernández con un breve hilo de Twitter: "El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo".

El historietista agregó que las autoridades del colegio ORT le confirmaron que no recibe "ningún tipo de subsidio del Estado", por lo que el ministro de Seguridad "da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet", aseguró Nik.