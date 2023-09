Gritos, llanto y mucho dolor: Pamela Sosa se presentó en la casa de Aníbal Lotocki

Lo cierto es que distintos medios de comunicación se encontraban en el domicilio de Lotocki, y captaron el momento en que la ex vedette se presentó gritando entre lágrimas. “¿Qué más quieren esperar? ¡Cuanta gente que se muere! Forro hijo de p… da la cara. Vení acá a hablar conmigo. Lotocki asesino. ¿Cuantas más víctimas tienen que pasar? Hijo de p… Vas a quedar preso”, exclamó mientras golpeaba las puertas de la propiedad.

“Este tipo tiene que estar preso, chicos. Lo quiero matar, tengo mucho enojo. Con Silvina veníamos trabajando hace cinco años, era mi compañera de la justicia junto con Burlando”, sostuvo ante las cámaras.

Finalmente lamentó la muerte de Silvina y sin poder contener el llanto aseguró: “Uno obviamente tiene miedo de lo que puede pasar, pero más allá de eso se murió una persona joven y una víctima de este hijo de mil p…Una mina que tenía futuro y quería tener una familia. No me puedo imaginar como debe estar el hermano”.

“Era una persona querida, una buena persona. Y la justicia que no hace nada, ganamos un juicio y nadie hace nada. Estoy muy enojada”, afirmó.

El tremendo cruce entre Pamela Sosa y su ex Aníbal Lotocki: "¿Por qué..."

Después de que el polémico cirujano Aníbal Lotocki estuviera en el piso de Telenoche (El Trece) para defenderse de las acusaciones en su contra, su expareja Pamela Sosa lo cruzó en la entrevista al haberlo denunciado por mala praxis en una cirugía estética.

"Me gustaría preguntarle por qué en los estudios sale que yo tengo siliconas en las piernas. No es lo que él me había dicho. Y la única intervención que yo tuve en mi vida fue con él cuando era mi pareja", comenzó diciendo Sosa desde un móvil del noticiero que conducen Nelson Castro y Dominique Metzger.

Lotocki dijo que "en el debate oral no se demostró que haya tenido silicona". Ahí, Pamela intervino: “En el juicio mostraron las pruebas y ganamos el juicio, estás condenado por cuatro años. Eso significa que hiciste las cosas mal. ¿Por qué no te hacés cargo de que hiciste las cosas mal? Estuve ocho años al lado tuyo y sé muchas cosas... cómo guardabas el polímero. En Chile también tenías problemas, ese polvito que lo mandaban a limpiar...No sé muy bien lo que hacían, yo no soy médica”.

La modelo volvió a preguntarle al cirujano por qué tiene ese líquido en su cuerpo. "En 2016, me entero de que tengo silicona líquida y a raíz de esto tengo una diabetes", explicó.

“Solamente quiero que me responda por qué tengo silicona líquida en el cuerpo. ¡Está comprobado y por eso estás condenado!”, reiteró Sosa. Además de no responderle, Lotocki terminó levantándose de la entrevista.

En LAM (América TV), las angelitas criticaron al polémico cirujano y relataron que Lotocki había dicho "que Pamela había inventado todo esto para ir al Bailando". "Qué tipo cínico", expresó Yanina Latorre.