Guerra judicial feroz y división de bienes millonaria entre Fátima Florez y Norberto Marcos

Sin embargo, según contaron en Socios del espectáculos, en los próximos meses, Fátima deberá afrontar una batalla judicial y la división de bienes con su ex. La cifra que está en juego sería millonaria.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares explicaron que el productor tendrá que buscar llegar a un acuerdo con la actriz o bien buscar la forma de accionar para lograr una justa división.

“Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo", detalló Nancy Duré.

La periodista indicó que el productor tiene registrado los derechos de los personajes y shows de la actriz. "Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, concluyó.

La dura acusación del ex de Fátima Florez por su romance con Javier Milei

Paula Varela contó en Socios del espectáculo (El Trece) se comunicó con Norberto Marcos para preguntarle por la relación entre Fátima Florez y Javier Milei. La periodista indicó que el ex de la actriz está muy afectado por la noticia.

“Me cuentan que él ayer se fue a hacer chequeos médicos”, reveló la panelista, que recordó que el productor tiene antecedentes cardiacos (sufrió un infarto en 2006).

“Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”, agregó Varela.

La panelista de Socios del espectáculo indicó que el hijo de Norberto es quien lo acompaña en este momento tan duro. “Su hijo está muy presente, Federico está muy presente”, remarcó.

Varela señaló que el productor desmintió a Fátima. La imitadora había dicho que ella fue quien le informó de su vínculo con Javier Milei. “Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi ex marido, con tiempo anticipado”, fueron las declaraciones de la actriz en diálogo con Ángel de Brito.

El productor, por su parte, asegura que eso no fue así. "Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, y para él fue un baldazo de agua fría”, concluyó la panelista.