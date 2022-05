Guido Kaczka sobre la situación de Argentina: "A veces pienso que nunca vamos a salir adelante"

Y remarcó: “Tiene que ver con laburar, no quejarse, tratar de cumplir la función que uno tiene y no pelear, o enojarse. Porque en definitiva, aquellos que tenemos cosas para valorar, tenemos que tener una buena actitud. Dicho esto, a veces me levanto y digo lo que deben decir muchos: ´Nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a estar bien´. Y otras veces pienso mejor. Pero trato de ser cauto con la opinión, por el sentido de no enervar”.

Ante este panorama del país, Guido Kaczka fundamentó: “Ninguno tenemos la solución. Cada uno tiene en este país la razón que perdió el otro. Acá vivimos así, yo con mi razón y el otro tiene la otra. Y la verdad es que es una obviedad que si no funcionamos como red, nunca vamos a salir. Por eso lo mejor es hacer la parte que uno le toca, lo mejor posible, con el mayor deber ser que uno sienta. Ahí está un poco el laburo que trato de hacer”, reflexionó.

En cuanto al gran presente que atraviesa su ciclo Los 8 escalones del millón, el conductor afirmó: “Cuando se gana tampoco es lo único que pasa, y cuando se pierde, tampoco es la muerte. Tiendo a ir más al centro de la ruta, un poco también por carácter”.

“Estoy orgulloso, hice muchas cosas que no me hubiera imaginado, logré y aprendí muchas cosas que ni siquiera estaban en mi ambición y me sigue pasando. Estoy muy contento de hacer tanto tiempo lo que me gusta y seguir haciéndolo. Poder encontrar un laburo, y podría poner un punto ahí en estos momentos que vivimos, ya es importante", dijo sobre su carrera.

Y cerró: "Imaginate trabajar de lo que te gusta. Es mucho, es como para estar agradecido a la gente que le sucede esto. Por eso le esquivo a la queja, ni siquiera por una cuestión moral, sino de inteligencia. El sentido de la vida lo tenemos en gente que queremos y que nos guste el trabajo, tampoco hay tanto”.

Los 8 escalones del millón: es docente, ganó y sorprendió con su generosa decisión

Otro inesperado y emotivo momento se vivió al aire en el ciclo que conduce Guido Kaczka. Una docente llamada Adriana se consagró victoriosa en la primera edición de Los 8 escalones del millón, El Trece.

La mujer es trabaja una escuela secundaria de Quilmes, tiene 61 años, escribe ciencia ficción y utilizará el dinero para editar varios de sus libros. "¿A cuál de estos líderes espirituales corresponde el nombre Siddhartha Gautama", fue la última pregunta del famoso invitado, Claudio María Domínguez.

Adriana se quedó finalmente con el premio mayor y expresó feliz el por qué se hizo presente al programa: "Vencer un miedo, una dificultad, tratar de obligarse a uno en salir de la zona de confort para exponerse".

Luego, Guido Kaczka quiso saber si la participante deseaba regresar al programa para competir por el segundo millón de pesos y la docente comunicó la decisión que tomó al respecto.

"No voy a volver, le voy a dar la oportunidad a mi amigo porque es un grande", le dijo a Julián, otro participante, a quien en cada escalón lo alentó a seguir.

"Yo le digo siempre a mis alumnos, las cosas mas importantes de la vida no son cosas, son afectos", profundizó Adriana sobre su generosa decisión.

El joven, por su parte, le agradeció a Adriana por su gran gesto, afirmó que buscará el triunfo la próxima semana.