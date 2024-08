Guido Kaczka reveló qué le dijo su hijo antes de que le pida matrimonio a Soledad Rodríguez

“Ah, ¿estás ahora haciéndolo por eltrece?”, indagó Guido. “Por El trece, en este momento se está enterando Milagros. Compré la alianza, hace poco, no me animé a dársela, y si gano voy a hacer una propuesta en un lugar lindo, soñado”, agregó el participante.

“Pero la alianza la tenés”, acotó Guido. “La tengo ya hace un mes y medio”, respondió el participante. “Escuchame, y la fecha no”, le dijo el conductor. “No, tiene que decir que sí”, aclaró Gastón. “Por eso, si es una buena propuesta me va a decir que sí”, agregó.

“Sí, mi hijo más grande me preguntó. Yo le iba a proponer matrimonio a Sole, y entonces mi hijo más grande me dice…Estaba preparando todo, le conté, y entonces salgo y me dice ‘papá, papá, antes de que vayas, ¿y si te dice que no?’”, recordó Guido sobre su propia experiencia.

“Y ahí como que caí en la cuenta, digo claro, porque uno va convencido al sí, pero te puede pasar, dice que no…No Gastón, te va a decir que sí, va a decir que sí”, cerró el animador.

De qué se trata y cuándo se estrena The Floor, el nuevo programa de Guido Kaczka

Guido Kaczka se prepara para debutar con otro gran ciclo de juegos en las noches del Trece. Se trata del exitoso programa internacional; The Floor: La Conquista.

Este ciclo promete revolucionar la televisión argentina, trayendo un formato de entretenimiento innovador y sorprendente que ha conquistado al mundo entero.

En The Floor, La Conquista, los participantes compiten en duelos de preguntas. Cada jugador elige y defiende una categoría, desafiando a un oponente de una casilla contigua.

El vencedor del duelo conquista la posición de su rival, mientras que el perdedor queda eliminado. El gran ganador será quien logre quedarse con todos los casilleros.

El programa contará con una escenografía interactiva de gran impacto visual y tecnología de última generación, ideal para un Big Show de nivel internacional. Producido por Kuarzo para el canal que comanda Adrián Suar.

The Floor, La Conquista promete ser un suceso televisivo que captará la atención de millones de espectadores. Si bien no está revelada la fecha de estreno oficial, The Floor, la Conquista llegará a la pantalla de El Trece a fines de agosto o en septiembre.