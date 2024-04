Los 8 escalones: se dio a conocer por qué Joaquín le regaló 3 millones a su rival

Joaquín fundamentó su decisión en hacer el juego más interesante entregándole parte del dinero obtenido a Omar, quien llegó con él a la final, ante la total sorpresa del conductor Guido Kaczka.

“He tomado una decisión Guido. Hasta acá llega mi camino. O sea, vamos a hacer el juego más interesante. El premio de hoy no me lo llevo yo. Decidí que no voy a volver y que los tres millones son para mi compañero que llegó hasta la final (Omar). Merecido, para que siga jugando y siga rodando. Volveré por la llave”, expresó Joaquín.

Ante los aplausos de todos en el estudio por su noble acción, Omar atinó a decir en medio de la sorpresa y muy agradecido: "Es un montón, una locura", manifestó mientras se abrazaban.

“Yo no soy avaro. Y la verdad es que me está costando seguirle el ritmo al programa, venir todos los días. Es como que digo: ‘che, bueno. Que le toque a otra persona más’”, explicó Joaquín al respecto de no continuar en el ciclo.

Los 8 escalones: la curiosa reacción de Nicole Neumann al hablar de la monogamia con Guido Kaczka

Nicole Neumann reaccionó de una manera particular al hablar de la monogamia de los hombres ante una pregunta que surgió en el juego de Los 8 escalones, El Trece.

La modelo sorprendió con su intervención luego de una de las preguntas que se planteó en el ciclo que conduce Guido Kaczka. “¿Qué especie animal es naturalmente monógama, la de arriba o la de abajo?”, le preguntó el conductor a una de las participantes.

“La de arriba”, respondió Bahía, la concursante. “Correcto, la de arriba”, aseguró Guido. Y ahí Nicole comentó sobre el tema: “Sí, el león tiene varias leonas, y el de arriba, entre los caballitos de mar, los pingüinos, bueno, hay un par más que son así, monógamos”.

“Y el hombre...”, acotó el conductor, motivando la curiosa reacción de la modelo con gestos con sus manos y a pura risa: “Ponele, se supone”, lanzó picante Neumann.

“El hombre sí es monógamo, correcto, muy bien”, cerró el periodista deportivo Guillermo Poggi, también jurado del programa.