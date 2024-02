Gustavo Conti contó su verdad tras ser señalado de filtrar el supuesto romance entre Flor Vigna y Pedro Alfonso

"Se lo responsabilizaba a Conti de ser tal vez el que habría filtrado ese rumor y ahí es que se fractura su amistad. Pero nunca se habló en estos términos", explicó Mariana Brey.

En este contexto, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Gustavo Conti, quien se mostró muy enojado por ser involucrado en esta historia y aclaró: "Es todo mentira esto, nunca lo vi a Pedro y Flor Vigna juntos. Si lo hubiese visto tampoco lo hubiese contado. Lo que están diciendo es todo mentira, nunca vi a nadie", explicó el ex Gran Hermano.

Y remarcó que a raíz de esto se contactó con Paula y Pedro: "Con Pedro cuando nos distanciamos no fue por eso. Con Pedro ya hablé y está todo bien. Es más, volví a hablar ahora de vuelta con Pedro y con Paula (Chaves) y ellos me están diciendo a mí que me calme y que no de bola".

"La mentira tiene patas cortas, se tiene que caer solo por su peso, es todo mentira. Conozco a Luciano(Castro), a Flor (Vigna), a Pedro, tengo la mejor con todos y no quiero quilombo. No lo hubiese contado nunca haya visto o no", argumentó el actor.

Y detalló: "Ese rumor salió por otro lado, yo sé quien lo dijo y ya me asesoré. Vi todos los videos y todos los que están diciendo 'botón' o 'buchón' la verdad que no me simpatiza y no me divierte".

"Van a tener que coserse la boca porque están hablando por hablar porque es mentira y no tiene nada que ver lo que están diciendo", cerró muy enojado Gustavo Conti.

Flor Vigna enfurecida por el rumor de romance vintage con Pedro Alfonso: "Basta con..."

Flor Vigna reaccionó furiosa al ver el rumor instalado otra vez en un medio informativo de un supuesto romance con Pedro Alfonso y contestó de manera contundente a través de su cuenta en Instagram, según replicó el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

"Revelan romance súper secreto de Flor Vigna y un famoso conductor casado", decía la placa en redes publicada por revista Paparazzi en su cuenta de la mencionada red social.

Al ver este posteo, Flor Vigna desmintió este rumor de supuesto romance vintage manera categórica: “¿Cómo van a inventar así? Esto es mentira, por favor. Basta con la carnicería de chismes. Nada es cierto”, lanzó furiosa.