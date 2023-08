Gustavo Conti despidió a Silvina Luna con un desgarrador mensaje

Gustavo Conti despedida Silvina Luna IG.jpg

Es por eso que esta madrugada Gustavo Conti, uno de los grandes amigos que hizo en su paso por Gran Hermano hace más de dos décadas atrás, evidentemente ya sabiendo que el desenlace estaba próximo, compartió una Instagram Storie donde se lo ve junto a Silvina sonrientes y abrazados con un corazón gigante y la letra de la canción Piscis, de Attaque 77.

"Transcurrimos por algún camino escuchándonos filosofar, hablamos de miedos, de metas, de sueños. Nos conocimos, nos entendimos proyectando intenciones..." llega a escucharse de fondo y simplemente a modo de despedida a su amiga Silvina Luna.

Embed

El último mensaje de Silvina Luna, antes de su muerte

Este jueves, en Intrusos, Flor de la V confirmó la muerte de Silvina Luna, a los 43 años, tras haber estado internada en el hospital Italiano, donde la atendieron por las complicaciones renales que sufría, como consecuencia de las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

"Acabo de hablar con Fernando Burlando y, lamentablemente, tengo que decir que Silvina Luna ya no está en este mundo. Simplemente eso. Estas son las cosas que no puedo entender", expresó Flor.

La actriz y modelo estuvo 80 días internada en el Hospital Italiano. En su último posteo en Instagram, Silvina explicaba que le estaban realizando diálisis en esa institución.

Silvina Luna 04.jpg

"Hola amigo, estoy en la sala de diálisis desde el hospital Italiano. Desde el jueves estoy internada. Supongo que mañana me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la bacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios que tengo que tomar", decía la ex Gran Hermano en esa publicación.

"Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero. Por ahora viene todo perfecto. Ya empecé con otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y poder ir al trasplantes", eran sus palabras.

Finalmente, le enviaba saludos a todos sus fans: "Quería contarles a todos los que están ahí pendientes, que me mandan oraciones y palabra de cariño. Gracias a todos. Seguimos ahí, con fuerzas... ¡a no bajar los brazos!".