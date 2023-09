Gustavo Conti habló de su pelea con Pedro Alfonso tras las duras acusaciones de Ximena Capristo

Al tiempo que agregó: "Lo que pasa también es que, aunque me los ponga a todos en contra, voy a decir que hay gente que miente y dice que yo me había enojado con Pedro porque no me había dado más laburo. Y yo ya se que en el teatro son tres meses de temporada y, si hay suerte, sale una gira. Sino te quedás sin laburo".

Gustavo Conti y Ximena Capristo sobre pelea con Pedro Alfonso - captura Socios del espectáculo.jpg

"Con Pedro pasó lo que pasó en la gira porque él estaba pasando un mal momento calculo, no estaba integrado al grupo, no comía con nosotros. Tampoco hablaba con nosotros y, cuando yo me acercaba a hablarle y decirle 'loco, ¿qué te pasa?' el chabón me dijo: 'No me toqués'. La Negra no mintió, el chabón tuvo una gira polémica y sino que venga y me diga que es mentira", argumentó Conti sosteniendo los dichos de su mujer en LAM (América TV).

Por último, Gustavo Conti concluyó molesto: "Te descoloca y decís 'qué hago, para qué lado voy'. Ayer estaba todo bien y hoy no me hablás. Nos sentábamos a comer y él se iba solo a una mesa. Tanto Freddy Villareal, el Huevo Muller, Ileana Calabró y todos los que estaban ahí lo saben. Ellos no quieren decir nada porque tienen la intención de trabajar. Si no me quieren llamar a mí para trabajar, no me llamen pero nosotros no mentimos".

Embed

Ximena Capristo reveló el tremendo apodo que le pusieron a Pedro Alfonso junto a Gustavo Conti

Hace poco se conoció que la relación entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti se terminó luego de una temporada de teatro en 2017 en Villa Carlos Paz con la obra Abracadabra. Fue Ximena Capristo quien ventiló el motivo que desató el fin de la amistad. "Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, aseguró la morocha en el programa de Ángel de Brito, LAM.

Días después, desde Socios del espectáculo (El Trece), la ex GH contó pormenores del tenso vínculo entre ellos durante los meses que hicieron ese espectáculo. "Pero Gus realmente venía mal. Me decía ‘el pibe no me habla’. Pedro le pedía ‘no me hables más flaco’. Y fue algo de la noche a la mañana", detalló Ximena Capristo.

pedro alfonso ximena capristo gustavo conti.jpg

La ex GH reveló que el clima entre los integrantes de Abracadabra no era nada bueno. "En realidad no le hablaba a nadie”, advirtió y mencionó que los integrantes de ese elenco usaban un "apodo" para referirse al protagonista y su malhumor.

Al finalizar, Ximena mencionó que el marido de Paula Chaves se disculpó con Conti, pese a que el vínculo no volvió a ser el igual. “A fin de año de ese año Pedro lo llamó por teléfono directamente a Gustavo y le dijo ‘perdoname por todo lo que pasó’. Para ellos quedó todo bien. Saldado”, concluyó.