Gustavo Conti reveló detalles de su charla privada con Pedro Alfonso tras años sin hablarse

Ximena Capristo Gustavo Conti con Pedro Alfonso y Paula Chaves 1.jpg

En tanto, sobre si volvería a trabajar con él, Conti confesó sincero que "volvería a trabajar con Pedro"; así como afirmó que "no había asperezas" que limar, sí "hubo una gira áspera, ponele. Cada uno tendrá sus motivos, sus temas. No tenemos nada para reclamarnos".

Asimismo, el ex GH admitió que fue Pedro quien tomó la iniciativa escribiéndole un mensaje. "Me dijo 'che, a vos no te nace llamarme'. Y yo le dije 'si te llamo y no me contestás. ¿Qué querés que haga?'”, explicó el papá de Félix recordando que "en algún momento, yo le habré mandado un mensaje. No me contestó y no le mandé más. Pero está todo más que bien", concluyó distendido.

Embed

Ximena Capristo dio nuevos y tremendos detalles de la distancia con Paula Chaves y Pedro Alfonso

De visita en LAM (América TV) a fines del mes de agosto, Ximena Capristo habló sobre las diferencias que tuvieron Gustavo Conti y Pedro Alfonso cuando compartieron elenco de teatro en Abracadabra en el 2017 y a qué se debió la distancia entre ellos.

La panelista contó por aquel entonces reveladores detalles del quiebre de la relación con Paula Chaves y Pedro Alfonso. “Es incómodo que cada vez que me ves, me digas ‘che, ¿estás peleada con Paula?’. Yo no es que me pelee con ella, ellos se pelearon con nosotros. Esa es la diferencia”, reconoció Capristo.

“Empezaron a pasar cosas que no entendíamos por qué. Cosas raras. Gus no entendía por qué no le hablaba. Ni le dirigía la palabra en el escenario”, aseguró Ximena.

ximena capristo.jpg

“Pedro no le hablaba a ninguna persona de la compañía, tenía mala onda con todo el elenco”, agregó picante la panelista, mientras Nazarena Vélez contó su experiencia trabajando con Alfonso y salió en su defensa, destacando lo buena persona que es. "No me gustó y lo expuse ayer. Ellos (Paula y Pedro) se fueron alejando, que no está mal eh, ojo", insistió Capristo.

Y remarcó: “Yo a Gustavo lo acompaño en todas. Muchas veces, mucha gente no es mi amiga, pero les hago de comer, los atiendo. En este caso, él lo quiere mucho a Pedro y tal vez yo no tenía muchas cosas en común con Paula”.

"Eran amigos, el bolonqui empezó en la gira porque estaba todo bien hasta ese momento. No sé si se la creyeron, pero ellos son diferentes. La gente cambia mucho, te conviene o no te conviene estar con esa gente a veces", finalizó Ximena Capristo.