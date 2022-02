"Gustavo Martínez se mató porque no tenía plata" y hubo "abandono de persona"

En A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América Tv, Luis Ventura y Guido Süller le apuntaron a la familia de Ricardo Fort por la decisión que tomó Gustavo Martínez al quitarse la vida.

"Es fácil hacernos los distraídos, vamos a los hechos, Gustavo Martínez en vida siempre fue un discriminado por la familia Fort, dicho por Ricardo Fort, me lo dijo a mí, los pibes son así porque le ponen fichas, estaban los ricos y los pobres. ¿Quién era pobre? Gustavo Martínez. ¿Cómo se murió? Pobre. Y se mató porque no tenía un sope en el bolsillo, por no haber sumado la opulencia, el glamour, la fiesta, los viajes...", expresó el panelista y periodista Luis Ventura.

Y agregó: "No estoy responsabilizando a la familia Fort, solo estoy contando la verdad. Yo no juzgo, yo narro".

Por su parte, Guido Süller fue un poco más allá: "Puede ser que haya un responsable. Puede haber un responsable de la tristeza profunda que tenía, Felipe tiró como que pasaban cosas que no iba a contar porque no era el momento. Ahí estás abriendo un abanico de posibilidades. Ellos no son chicos. Ya tienen 17 años".

Y sentenció: "¿Saben qué pienso yo? Pienso que hubo abandono de persona. Directamente. Gustavo se empezó a deteriorar en los últimos años. No sé si tenía asistencia psiquiátrica".

Qué enfermedad tenía Gustavo Martínez, el ex novio de Ricardo Fort

A los 62 años, murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort. El entrenador físico se habría arrojado desde el balcón de su departamento en el barrio de Belgrano. El abogado César Carozza reveló que el padrino de Martita y Felipe tenía una enfermedad neurodegenerativa.

"Gustavo Martínez tenía un principio de Alzheimer, que derivó en más de una pelea con Felipe Fort", afirmó el letrado en una nota con Argenzuela por Radio 10.

Carozza aseguró también que el entrenador físico estaba angustiado por el futuro de Felipe y Martita, que están por cumplir la mayoría de edad.

"A todos nos sorprendió la decisión que tomó Gustavo. El tema de que los chicos cumplieran 18 años lo tenía preocupado", agregó el abogado de la familia Fort.