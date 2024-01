Gustavo Yankelevich vivió una experiencia mística que lo conectó con Romina: "Me sacó del agujero negro"

"Yo viajo siempre con una foto de Ro y siempre le hablo como le hablo... en presente, porque Ro está acá. Y le dije: ‘Ayudame en esta porque no salgo. Sacame de esta'”, siguió.

Embed

Yankelevich describió que lo que continuó fue algo impactante. "Dije eso y me fui a la estación de tren con mi mujer, Rossella (della Giovampaola). Llegamos y había mucha gente en el andén. Todavía no habían puesto el andén que iba a Milán. Mi mujer me preguntó si la acompañaba a tomar un café y le dije que no, por primera vez. Siempre estamos juntos, pero le dije: ‘No, andá, no te acompaño. Me quedo acá’”, precisó.

En ese instante empezó a desencadenarse algo inesperado. "Y me quedé mirando para arriba el cartel. Después escucho: ‘Señor Yankelevich’. Entre una multitud, habría dos mil o tres mil personas. Y bajo la vista y veo una mujer muy luminosa que se me acerca y me dice ‘¿le puedo dar un beso?’”, rememoró.

“Le dije que sí, que claro y nos abrazamos. Ahí le dije que yo no la conocía y le pregunté si era de ahí y me respondió: ‘No, estoy de paso. ¿Pero tiene un minuto? Le quiero contar algo'", añadió y prosiguió: "Me dijo: ‘Yo tenía dos hijas, de 12 años y de 10 años. Y todas las tardes las buscaba en el colegio y merendábamos en casa viendo Jugate conmigo. Con mi marido habíamos decidido no tener más hijos y quedé embarazada. Pasaron unos meses cuando me entero que iba a tener una nena. Cuando les pregunté a mis hijas qué nombre le querían poner a su hermanita, las dos me dijeron Romina, por Romina Yan’”.

La reacción de Yankelevich fue inmediata: "Entonces yo le dije ‘¿vos tenes una hija que se llama Romina por mi hija?’. Me dijo que sí, me dio un beso y se fue”.

Por último, el productor indicó que esa situación lo transformó. "Nunca supe hasta el día de hoy quién era. Por supuesto me puse a llorar, llegó mi mujer, me preguntó qué me pasaba. Lloraba de felicidad, me sacó del agujero negro en menos de dos horas que le había hablado y le había pedido (a Romina Yan), porque me dio una felicidad lo que acaba de pasar y yo sabía que era ella porque se lo pedí y lo tuve”, cerró.

Romina Yan y Franco

Azul, la hija de Romina Yan, terminó el secundario: las fotos con el increíble parecido a su madre

Romina Yan murió a los 36 años el 28 de septiembre de 2010 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio luego de cumplir con su habitual rutina de entrenamiento en gimnasio.

La actriz tiene tres hijos Franco, Valentín y Azul, fruto de su amor con Darío Giordano, y en las últimas horas la familia vivió un momento muy especial.

Azul, la hija menor de Romina Yan, terminó el colegio secundario y fue acompañada en el acto por sus hermanos y sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

image.png

Cris Morena compartió desde su cuenta de Instagram una serie de fotos de lo que fue el especial acto y la adolescente impactó a todos con el tremendo parecido físico a su madre.

“Feliz de estar en familia esta noche de tu graduación y verte tan bella y llena de luz. Tu sonrisa es mágica princess, te amo”, describió con emoción la productora en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Gustavo Yankilevich compartió también una serie de fotografías en su cuenta de Instagram: “Achu querida! Felicidad total de haberte podido acompañar en tu graduación. Qué lindo momento que vivimos juntos. Te quiero”, sostuvo el productor.

Los seguidores de Instagram remarcaron el tremendo parecido de Azul con Romina: "Creí ver una foto tuya y Romi... Es el clon de Romina,una belleza"; "Wow creí que era una foto vieja con Romina, que belleza"; "Es como ver a su mamá! La misma sonrisa! Impresionante!", reflejaron en los comentarios.