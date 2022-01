L-Gante y Tamara Báez dejaron de seguirse en las redes y hay rumores de crisis

Quien alertó sobre la presunta crisis de la pareja fue el fan de Wanda Nara, Mariano de la Canal. “Chicos, los que se dejaron de seguir en Instagram son L-Gante y su mujer”, comentó en su Instagram.

Cabe recordar que el creador de Cumbia 420 no estuvo presente en el cumplemes de su beba, y tampoco compartió nada en sus redes sociales.

Ésta no es la primera crisis entre ambos. De hecho, en octubre pasado fue la propia Tamara quien dio a conocer que estaban separados y que él no iba a visitar a la niña.

"Perdiste a la familia y ahora te querés hacer el víctima", le escribió Tamara en esa oportunidad.

L-Gante y Tamara Báez

Tamara Báez relató la fuerte golpiza que nunca olvidó

Tamara Báez, novia de L-Gante, relató la fuerte golpiza que recibió por parte de otra mujer cuando era adolescente y que la marcó.

“Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. A los 15 años una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo”, recordó la novia del cantante desde sus historias de Instagram. “Yo creo que las personas así no se quieren ni a ellas”, afirmó al respecto.

Y remarcó: “Y me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás grababan felices, yo no podía sacar mis brazos por se sentó arriba mío”.

Por último, le envió un mensaje concientizador a sus seguidores sobre las peleas que ocurren en la vía pública: “Si ven a alguien que le están pegando no se pongan a filmar el momento de mier... Separen y calmen las cosas. Porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.