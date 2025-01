Habló la mano derecha de Jorge Lanata y fulminó a Elba Marcovecchio: "La tarjeta era un desborde".

En el inicio de la entrevista, la mujer se mostró dolida por la partida del periodista: "Yo estoy muy triste por Jorge, que no está mas. Estoy muy dolida por las hijas, las exesposas. Es gente que conozco hace 25 años y se que la pasó muy mal. Además de ser nuestro jefe, era una persona que todos queríamos. Yo seguiré mi vida tranquila, ya estoy grande".

"Todos los días pienso en él. Tengo en la oficina de mi casa fotos y libros de él. Fue hace dos semanas, todavía estamos todos mal", siguió.

Luego de esto, cuando le preguntaron por sus conflictos con Marcovecchio, Mendoza expuso: "Yo sólo trataba con Jorge. Las pocas veces que hablé con ella, tuvimos una buena relación. Elba me invitó a una reunión en la que hablamos cordialmente".

"La tarjeta era un desborde y ella lo sabía. Lo hablamos. Mucho desborde hubo. Ella me dijo qué gastos podía evitar y todo eso. Yo tenía un poder de administración entregado por Jorge pero no estaba sola, detrás de mí estaban los contadores y un abogado con el que yo consultaba todo", detalló.

Mendoza también señaló que los problemas con Elba habrían comenzado "durante los últimos meses" y destacó que Sara Stewart, ex pareja de Lanata, es "un amor de persona". "Marcovecchio contó muchas cosas que no fueron pero ya no tiene importancia. El cuerpo todavía está caliente... todos estamos dolidos todavía. Nosotros somos empleados, a partir de ahora las cosas las va a tener que resolver la familia", cerró.

Fuerte respaldo de Fernando Burlando a Romina Manguel tras los dichos de Elba Marcovecchio

Anoche, en un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América TV), Elba Marcovecchio rompió el silencio tras la muerte de Jorge Lanata y sorprendió con sus declaraciones sobre la periodista Romina Manguel.

"Jorge me lo contó. Cuando nosotros estábamos casados ella le mandaba mensajes a Jorge particulares…como: ‘Lo que te haría por una cartera Hermes’. Heavy, estábamos casados", expresó la abogada.

En medio revuelo que generaron los dichos de Elba, Fernando Burlando sorprendió a todos con un mensaje contundente en Twitter en apoyo a Romina Manguel.

"Mas valioso que los códigos son las conductas. Vos sabes que códigos tiene cualquiera pero sostener una conducta es solo para personas especiales", manifestó el jurista.

Y cerró: "Por eso sos ejemplo de profesional, de madre, de mujer, de amiga, de verdadera amiga. Te manejas solo a partir de esa actitud de vida tuya intachable y honesta. Los códigos son para la mafia. Y tu tiempo es tan valioso como tu integridad. Todos sabemos quién sos".