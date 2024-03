"Hace más de un mes que no...": el posteo de Sol Pérez que sorprendió a sus seguidores

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite”, comenzó revelando Pérez junto a una postal donde se la ve con la remera levantada y mostrando su abdomen igualmente súper trabajado frente al espejo del baño de su casa.

Pero acto seguido, Sol Pérez prosiguió con un mensaje alentador para todos aquellos que no están pudiendo hacer lo que les genera placer, como en su caso es el entrenamiento físico. “Hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo... ¡los quiero!”, concluyó absolutamente sincera.

Sol Pérez se quejó con las autoridades de Telefe tras el cruce con Laura Ubfal: "A todos nos hizo ruido"

Tras el duro cruce que recientemente tuvieron al aire en Gran Hermano, Laura Ubfal y Sol Pérez siguieron hablando del asunto en el que se cruzaron al hablar de Sabrina Cortez y cuánto influyó su vida privada en el juego y precisamente frente a ella, tras quedar nuevamente eliminada luego de su reingreso al reality.

Que si es linda, que si sube fotos a una aplicación, que si hizo casting sábana, fueron algunas de las frases que se escucharon en el debate hasta que Ubfal lanzó "Yo creo que te estás identificando Sol y vos sos una mina divina, maravillosa y laburante como pocas", lo que hizo estallar a Pérez.

Así las cosas, a la mañana siguiente del picante debate, cada una desde los respectivos streamings en los que trabajan, las dos mujeres se refirieron a la cuestión. Y si bien Sol aseguró que a todos le hizo ruido ese frase de "te sentís identificada", aseguró que en ningún momento se sintió involucrada y remarcó que sólo estaba opinando.

"Entiendo que ella lo dijo como que yo lo había pasado en su momento esto de tener que aclarar, pero no tenía nada que ver. Era como que no venía a lugar y aparte me parece que si justo Laura había tenido en su momento un cruce, cuando la madre de Sabrina le había había dicho que la había tratado a Sabrina de escort. Entonces digo: pará, ¿vos qué sentís, que yo me siento representada?", argumentó molesta Sol en charla con Lizardo Ponce y Lola Latorre desde Rumis (La Casa).

En tanto, desde República Z Laura Ubfal detalló lo que pasó durante el corte del debate luego del cruce. "No quise acercame, porque están todo ahí y no quise hacer un escándalo", contó y remarcó que le escribió a Sol por privado por lo que pensó que todo había quedado bien. Pero la periodista de espectáculos reveló que cuando volvieron del corte supo que se había ido "a quejar a las autoridades". Y concluyó sentenciando picante: "¡Esto no es una escuela o un jardín!".