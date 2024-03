Sol Pérez reconoció quien es su participante favorito de Gran Hermano 2023: "Sin dudas"

“Gran Hermano está tremendo. Esta temporada en si, el trabajo, el formato, todo. Es muy distinto al del año pasado, ese fue espectacular y este año es distinto, así que es acomodarse todo el tiempo a cosas nuevas que van pasando” ,admitió la panelista del Debate de Gran Hermano.

Sol Perez

Por otra parte, analizó el juego de los participantes y dejó en evidencia que Furia es su jugadora preferida. "Por ahora no hay nadie que pueda poner en jaque a Furia. Hay que reconocérselo que para mi, sin dudas, es la mejor jugadora y te diría que de varias ediciones de Gran Hermano", aseguró.

Finalmente, reflexionó acerca del fanatismo por algunos participantes en las redes sociales y como eso repercute al momento de hablar del reality.

“No tengo miedo de criticar. Obviamente que cada vez que critico algo de una participante fuerte, que tiene su público, me como las bardeadas, pero bueno, que voy a hacer, es parte de mi trabajo. Si me pongo en fanática de un jugador no puedo ver lo que falta o que es lo que hace mal, y eso lo quiero tener”, sostuvo.

Sol Pérez confesó lo que nunca haría en su matrimonio con Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzaron su relación a mediados del 2019 y finalmente se casaron a fines del año pasado y actualmente se muestran muy felices con su vida de casados.

Así las cosas, este miércoles la panelista hizo una confesión sobre su vínculo con el entrenador, luego de escuchar un insólito dato sobre la convivencia en la edición anterior de Gran Hermano (Teléfono).

Todo sucedió en Corta por Lozano (Telefe) cuando hablaban acerca del momento de bañarme en la casa y la conductora consultó si cada participante lavaba su ropa interior dentro de la ducha.

En eso, El Conejo, quien se encontraba como panelista, aportó contando cómo se manejaban con ese tema en su edición del reality. “A nosotros nos lavaba la ropa Romina, dejábamos cada uno su ropa en la punta de la cama, pasaba Romi y lavaba todo”, confesó.

Inmediatamente, todo el panel quedó impactado al enterarse la tarea que realizaba la ex diputada y Sol Pérez no pudo evitar deslizar un comentario vinculado a su matrimonio. “Ay no, yo ni a mi marido le lavo los calzones, que se los lave él ¡Cochino!”, exclamó.