Hernán Drago contestó sin filtros si chaparía con Lali Espósito: "Si es..."

“Ojo que Lali se está chapando a todos”, dijo Laurita Fernández luego de que entrara una participante parecida a la cantante que también se luce como jurado en el reality La Voz Argentina 2022.

“Drago, si Lali te agarra en el ‘chape tour’ ¿vos qué onda?”, le preguntó sin filtros la conductora al modelo, quien contestó con cara de sorprendido: “Si es parte del show… ¿Cuándo es la próxima fecha?”.

Polémico apoyo de Esteban Lamothe a un mensaje contra Lali Espósito

El chape de Lali Espósito y Santi Maratea en pleno show generó la respuesta de los fans sorprendidos por la sensualidad de la artista sobre el escenario.

En este contexto, Esteban Lamothe dio un polémico like a un mensaje contra Lali Espósito en Twitter a un comentario que cuestionaba los clásicos chapes de la cantante en sus recitales.

"Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", fue el tweet al que Esteban Lamothe le dio me gusta y que Estefanía Berardi logró capturar.