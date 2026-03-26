Ian Lucas reveló el motivo de su duro comunicado contra Evangelina Anderson: "Es feo cuando..."
Ian Lucas habló con Yanina Latorre en SQP y contó el trasfondo que lo llevó a publicar el duro descargo contra Evangelina Anderson en redes sociales.
26 mar 2026, 21:17
Ian Lucas reveló el motivo de su duro comunicado contra Evangelina Anderson: "Es feo cuando..."
Ian Lucas volvió a poner el tema sobre la mesa y se refirió una vez más al conflicto sentimental que lo vinculó con Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity. Lo que en su momento combinó comunicados en redes, llantos y cruces mediáticos, hoy empieza a quedar atrás, aunque todavía deja tela para cortar.
Invitado a SQP (América TV), el influencer se mostró mucho más suelto y sin esquivar ninguna pregunta. En un mano a mano picante con Yanina Latorre, respondió con franqueza y dejó entrever que, si bien el episodio ya no ocupa el centro de su vida, sí le dejó aprendizajes.
"Siempre respeté la situación de ella: estaba en un divorcio. Conocí a sus tres hijos. Siento que debe tener sus motivos. Nunca subí ni conté nada. Nunca quise el blanqueo, nunca fuimos novios; solo pedí no quedar como un gil", confesó.
Además, contó la verdad detrás del extenso comunicado que llamó la atención por lo explosivo y el bajo perfil que mantiene: "Me fui a México y estaba trabajando. Vi que me nombraban en programas y dije: 'Che, parece que no terminó'. Es feo cuando escuchan una versión, y por eso el comunicado".
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Cuál fue el comunicado de Ian Lucas contra Evangelina Anderson
En medio de la polémica que lo vinculó sentimentalmente con Evangelina Anderson, Ian Lucas decidió expresarse a través de un extenso descargo en sus redes sociales, donde, con un tono reflexivo y sin dar nombres, expuso su malestar por la forma en que se trató públicamente la relación, cuestionó lo que consideró una construcción mediática alejada de lo que vivió en la intimidad y dejó en claro su intención de ponerle un cierre definitivo al tema desde el respeto.
"Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", sentenció Ian Lucas, exponiendo su malestar por cómo la ex de Martín Demichelis hizo un juego mediático de su incipiente relación.
Y continuó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".
"Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra", continuó el participante de MasterChef Celebrity (Telefe), sin nombrar en ningún momento a Eva.
"Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino", sumó, desilusionado.
Ian aseguró que no brindará detalles de la relación, pero aclaró que "lo que viví fue real". "Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad", agregó en su comunicado.
Y el youtuber y cantante cerró: "Gracias a quienes me acompañan siempre y entiende que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto".