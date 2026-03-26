Ian Lucas reveló el motivo de su duro comunicado contra Evangelina Anderson: "Es feo cuando..."

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Cuál fue el comunicado de Ian Lucas contra Evangelina Anderson

En medio de la polémica que lo vinculó sentimentalmente con Evangelina Anderson, Ian Lucas decidió expresarse a través de un extenso descargo en sus redes sociales, donde, con un tono reflexivo y sin dar nombres, expuso su malestar por la forma en que se trató públicamente la relación, cuestionó lo que consideró una construcción mediática alejada de lo que vivió en la intimidad y dejó en claro su intención de ponerle un cierre definitivo al tema desde el respeto.

"Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", sentenció Ian Lucas, exponiendo su malestar por cómo la ex de Martín Demichelis hizo un juego mediático de su incipiente relación.

Y continuó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".

"Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra", continuó el participante de MasterChef Celebrity (Telefe), sin nombrar en ningún momento a Eva.

Descargo Ian Lucas 1

"Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino", sumó, desilusionado.

Ian aseguró que no brindará detalles de la relación, pero aclaró que "lo que viví fue real". "Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad", agregó en su comunicado.

Y el youtuber y cantante cerró: "Gracias a quienes me acompañan siempre y entiende que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto".