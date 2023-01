Imágenes impactantes del violento ataque a Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022

Embed

"No tienen plata y no saben dónde irse, pero en su casa no se puede quedar porque están desprotegidos", agregó.

Estefi precisó que la hermana de Thiago acudió a la policía para intentar contener la situación. "Hizo la denuncia porque se le metieron en la casa. Ella desconoce por qué les pegaron a sus hermanos", detalló.

Por último, la panelista indicó que Camila sospecha que los vecinos tienen cierto recelo de ellos por la popularidad que ganó Thiago en Gran Hermano. "No entiende por qué reaccionaron así", concluyó.

Fuerte denuncia de Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, tras sufrir un violento ataque

Camila Deniz, la hermanastra de Thiago de Gran Hermano 2022, fue apuñalada tras un enfrentamiento con vecinos en su casa en González Catán, partido de La Matanza.

En una nota con Todas las tardes (El Nueve), la joven relató qué fue lo que sucedió. "A mi hermano, Lautaro, lo agarraron entre cuatro y lo patotearon. Yo salí y les dije: 'no sean atrevidos'. Le quise dar un piña a uno y le erré", detalló.

Embed

"Vinieron más personas, vecinos, del barrio, y le pegaron a Brisa, mi hermana. Yo los defendí y a mí me dieron dos puñaladas", siguió.

Camila explicó que fue a hacer la denuncia, pero no tuvo respuesta de parte de las autoridades: "Fui a la comisaría a hacer la denuncia porque tiraron piedras en mi casa. Todavía no hicieron nada. Y nos tuvimos que ir porque nos van a prender fuego todo".

Tras el violento hecho, a hermanastra de Thiago tuvo que ser atendida de urgencia. "Me clavaron dos puñaladas en la espalda, que casi llegan al pulmón. Me dieron remedios y estoy un poco mejor", añadió.

Al finalizar, Camila aclaró una información infundada que circuló sobre el ataque. "Hay noticias falsas que nosotros vivimos en un terreno tomado. Este terreno es de mi mamá. No es usurpado", cerró.