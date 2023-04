Importante actriz se suma a la obra de Pedro Alfonso y Paula Chaves, Un plan perfecto 

Cabe destacar que Marcela, en el verano, vio la obra y los hijos de ella con los de Paula se llevan muy bien. En el verano se hicieron amiguitos.

Una nueva comedia para toda la familia donde un robo delirante, un secreto familiar, un reencuentro inesperado y “un plan perfecto”, se llevarán todos los aplausos.

Con grandes comediantes como Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y el debut actoral de Agustina Agazzani. La producción es de Ezequiel Corbo, Chato Prada y Federico Hoppe para DABOPE.

Paula Chaves

La palabra de Paula Chaves ante los rumores de crisis con Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas más queridas del medio, están juntos hace trece años y son padres de tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. Y en las últimas horas, se dijo que el matrimonio estaría atravesado una crisis.

En medio de otra exitosa temporada teatral en Villa Carlos Paz, la actriz contó hace unos días detalles de la discusión que tuvo con Pedro sobre la crianza de sus tres hijos.

Minutos previos a entrevistar a la actriz de la obra Un plan perfecto, el notero de Implacables, Diego Bouvet, tuvo un mano a mano con el actor y productor, quien lo puso al tanto del pequeño "encontronazo" que tuvo con su esposa, y él se lo consultó sin filtros a Paula.

"Con Pedro estamos los dos alineados en la crianza. Somos una madre y un padre bastante permisivos, pero siempre marcamos los bordes", dijo la actriz.

Y el notero consultó: "Pedro dijo que recién discutieron y me pidió que te pregunte qué pasó…" a lo que Paula respondió: "A veces, en la crianza, te encontrás chocando. Son acuerdos que tenés que hacer todo el tiempo. Tipo DT “¿por dónde vamos? ¿Seguimos por acá?".

El cronista del Nueve agregó: "Él dijo que hoy les puso los puntos (a sus hijos), y vos le dijiste '¡pará! Tranca'". "Fue eso. Venían los tres a los gritos, sacados, y él les uso los puntos. "Basta, sino nos volvemos", les dijo. Y yo le dije "pará, un poco más de paciencia". A veces tiene más paciencia él, a veces yo. Vamos compensando", indicó Paula.

"Él me dijo que después no se hablaron en la ruta", comentó el notero y Paula confirmó: "No nos hablamos".

Lo cierto que tras esta confesión de la pareja, La Pavada de Crónica aseguró que Paula y Pedro estarían en crisis: "Llegó a Buenos Aires una información referida a que el matrimonio no estaría atravesando su mejor momento". El motivo sería por esta situación referida a la crianza de los pequeños, según el mencionado medio.

PrimiciasYa se contactó con Paula Chaves y negó rotúndamente la versión que circuló: "Fue un chiste que hizo Pedro. está todo impecable por acá. Es una locura lo que se genera, lo dijo Pepe en joda en la nota del programa de Susana Roccasalvo".