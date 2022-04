Inesperada confesión de Silvina Escudero en LAM: "Me encanta estar..."

“Vivo desnuda en mi casa. Mis vecinos no me ven porque tengo cortinas”, agregó, tras ser consultada por las panelistas sobre esta llamativa rutina en su intimidad.

En cuanto a su nuevo trabajo, detalló: “Me lo propuso mi hermana porque la propuesta vino de una productora uruguaya y ella está allá laburando. Se lo propusieron a mi hermana para que lo haga y yo y Vanina les respondió ‘olvidate, Silvina no lo va a hacer ni loca’. Y le re pifió”.

“Tardé un mes en aceptar, no fui muy difícil. La realidad es que cada uno elige la producción que quiere hacer. Yo vivo en bolas, me encanta estar desnuda, y me pareció re bueno. Obviamente, depende el laburo que hagas y la entrega que pongas, es lo que vas a ganar”, cerró la entrevistada.

El mal momento de Silvina Escudero en plena calle que le salió carísimo

Silvina Escudero atravesó un difícil momento hace unos días cuando salió con su auto. La morocha de 38 años lo dejó estacionado pero nunca se dio cuenta que era un lugar que no se podía.

Al ir a buscarlo el auto ya no estaba: se lo había llevado una de las grúas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su lugar, Silvina Escudero encontró un cartel con la infracción y la descripción de que lo fuera a buscar a la playa de estacionamiento.

La morocha lo fue a buscar y muy enojada contó que su distracción le costó muy caro. "No hagan lo que yo hice. Consejo del día: no seas bo... como yo. Ser bo... te duele $ 6.525 más multa", reconoció en Instagram junto a la boleta de infracción.

Al recuperar el auto, Silvina se encontró con Celeste Muriega y Adabel Guerrero para almorzar. La mujeres le reclamaron la tardanza y ella les explicó lo que le sucedió y les confirmó que su distracción le "dolió" bastante.