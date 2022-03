Inesperadamente Indiana Cubero desató una feroz guerra entre Manu Urcera y su padre

Así lo reflejó el mismísimo Urcera desde sus redes sociales, al subir una historia junto a Indiana Cubero, su amiga y dos de las personas de su equipo de competición, Charly Mellado y Hernán Gómez. El problema surgió cuando el Poroto, Fabián Cubero, se enteró que su hija había viajado sin su madre por lo que puso el grito en el cielo y llamó a su abogado, César Carozza, para que tome cartas en el asunto, pudiendo desatar una nueva guerra judicial entre ambos.

Manu Urceracon Indiana Cubero y amigas.jpeg La historia virtual que muestra a Manu Urcera en viaje a Concepción del Uruguay junto a Indiana Cubero, su amiga Pilar y dos de los integrantes de su equipo de competición: Charly Mellado y Hernán Gómez.

Sucede que Nicole Neumann y Fabián Cubero tienen un acuerdo legal por el que sus hijas no pueden trasladarse a más de 300 km sin la compañía de alguno de sus padres. Y si bien hay 295,3 km entre Buenos Aires y Concepción del Uruguay, la primera reacción del ex futbolista fue levantar levantar el teléfono e intentar iniciar acciones legales ante su enojo.

Poroto Cubero y un finde con sus hijas que terminó en polémica por la cara de una de las pequeñas

Fabián Cubero y Mica Viciconte quedaron bajo a lupa en octubre del año pasado cuando Carmen Barbieri contó que Nicole Neumann le había asegurado que una de sus 3 hijas con el ex futbolista estaba “incomoda” cada vez que tenía que ir con ellos.

“Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, pero hay una de ellas que no se siente cómoda cuando va a la casa del papá”, dijo la capocómica y desató la polémica cuando la ex pareja buscaba la paz.

niñas cubero 1.jpg Allegra, Sienna e Indiana Cubero durante un fin de semana con su padre y su pareja, Mica Viciconte.

Nicole se enojó con la conductora y Cubero no habló al respecto pero quiso mostrar que todo estaba bien con su pareja y sus hijas, y armaron en una escapada a un hotel de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

El ex Vélez compartió una serie de fotos de los cinco, donde se los ve contentos, pero los seguidores no vieron lo mismo: “La mayor tiene una cara de incomodidad absoluta”, escribió una seguidora.

“La cara de los niños no mienten”, “Divinas las niñas pero q cara triste q tienen siempre en la foto”, sumaron otros usuarios.