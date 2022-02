Cómo el embarazo de Mica Viciconte cambió la relación de Fabián Cubero con sus hijas

Al mismo tiempo reconoció que los cuatro se llevan muy bien y las tres adolescentes son súper compinches con ella: "Ellas son un amor, son nenas, me tocan la panza”, aseguró Mica. Así como también se sinceró y confesó lo alterada que la tiene el embarazo, sumado al fuerte carácter que siempre tuvo: “Fabián se está encontrando con un demonio en vida -dijo entre risas-. Él la lleva bien, es re compañero, tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar que necesito más atención y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome”.

viciconte eco.jpg Mica Viciconte compartió en las redes sociales, la ecografía que se hizo en el mes de enero en pleno embarazo de Luca que según los cálculos probables nacerá el próximo 7 de mayo.

Este hormonazo, como lo define ella, tiene mucho que ver con los cruces que últimamente tuvo durante su participación en MasteChef Celebrity donde se enojó mal cuando Germán Martitegui le apuntó que una de sus preparaciones tenía demasiado ajo, afirmó también durante la charla radial. “Si antes tenía un carácter fuerte ahora se potencia”, admitió Mica Viciconte que el próximo 7 de mayo se convertirá en mamá de Luca Cubero. Mientras tanto, disfruta a pleno de la panza y el gran momento que vive con su amor y futuro padre de su bebé, Fabián Cubero.

La discusión de Mica Viciconte con su mamá por una fuerte decisión que tomó sobre su hijo, Luca

Mica Viciconte ya está transitando lo que será el último trimestre de su primer embarazo. Por eso ya advirtió que, una vez que termine con sus compromisos laborales en MasterChef Celebrity y nazca Luca, tendrá un periodo de adaptación en el que no quieren más a nadie que a ellos tres juntos: bebé, el padre y, claro, ella.

"Ya les dije a todos que cuando nazca Luca, voy a necesitar dos semanas sola para conectar con él y acostumbrarme a esa nueva vida. Algunos lo entendieron, otros más o menos y la que peor lo tomó fue mi mamá, que se enojó”, reveló la rubia en una entrevista radial.

A Marcela Pierrere, su mamá, esto no le gustó nada. Viciconte contó una charla íntima que mantuvieron: “Me dijo que ella puede cocinarme, o hacerme lo que le pida, pero yo le expliqué que ese tiempo lo necesito. Y mucho no le gustó”.

Pero, aseguró que todo puede cambiar: “¡Ojo! ¡Por ahí a los dos días me desespero y la llamo para que venga corriendo!".