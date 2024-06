¡Inesperado! Qué familiar ganó el viaje a Cuba en Gran Hermano

Luego, Nicolás, el marido de Emmanuel Vich, nominó a Georgina 'Coy', la hermana de Juliana 'Furia' Scaglione, y a María, la novia de Martín Ku.

Más tarde, votó Coy a Emma y a Nicolás; Antonella le dio dos puntos a María y uno a Nicolás. María, en tanto, nominó a Antonella y a Nicolás. Sofía, por su parte, votó a Coy y a Antonella.

Una vez que los participantes vieron las nominaciones, el conductor Santiago del Moro anunció que hubo un empate entre Coy y Antonella. Por lo tanto, los jugadores tuvieron que debatir y votar quién se ganaba el viaje.

Nicolás, el hijo de Antonella, decidió darle su voto a la hermana de Furia, ya que él tuvo la oportunidad de conocer el Caribe. Los demás jugadores, al escuchar la decisión del participante, también optaron por darle los votos a Coy. De esta manera, Georgina, la hermana de la tatuada se ganó un viaje a Varadero.

El repudiable comentario de Furia en Gran Hermano que estigmatiza a las personas con HIV

Furia entró en cólera con la visita de Marisol a la casa de Gran Hermano. La estratega disparó fuerte contra la novia del Chino porque sintió que la miró de mala manera.

"Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio a la gente falsa, me enferme", expresó.

Más tarde, en una charla con Emma VIch, Juliana siguió manifestándose contra Marisol y, en un momento de enojo, lanzó un comentario estigmatizante hacia las personas que viven con HIV.

"Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta. Sé que no podías hablarme, pero me di cuenta sola porque básicamente me di cuenta cómo te trataba", comenzó diciendo la estratega.

"A mí no me podía ni ver... ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Básicamente conectó con toda la casa y conmigo no. ¿yo qué tengo? ¿Tengo HIV, tengo olor a mierda, qué onda?", completó.

Por último, Furia arremetió contra Martín. "Es una vergüenza. No es por egocéntrica. Boluda, yo trato re bien a Martín.... tomemos unos mates. Eso que pasó, me hizo ver cómo es Martín hoy en día", remató.