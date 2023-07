Insólito enojo del Chino Darín con un notero de LAM: "Que pedazo de..."

En el inicio de la nota, Santiago Sposato le dio su punto de vista a la integrante de Nosotros a la mañana. “Por más que nos parezcas una periodista excelente nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”, dijo el notero.

“La verdad es que me dejas sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos y la iba a buscar a Yanina y lo compartí con Sol. ¿Te parece injusto de verdad?", fue la respuesta de Di Lenarda.

En Twitter, muchos usuarios opinaron sobre el ida y vuelta de Sposato con la panelista. La periodista Mariana Carpo citó un fragmento de esa nota y dijo: "Por contestar así tantas preguntas desubicadas y tanta mala onda, también merecés un premio @mdilenarda. Admirable".

En ese tuit se sumó El Chino Darín, que fue tajante al opinar sobre el cronista de LAM.

image.png

El periodista de LAM, Santiago Sposato justificó su postura y le dijo a María Di Lenarda por qué creía que el premio se lo tendría que haber llevado Yanina Latorre.

"Me parece que vos sos una excelente periodista y que quizá lo merecés como ‘Labor periodística’ pero como panelista Yanina está lejos primera en la TV, pero es una opinión personal”, argumentó.

“Me encanta y se lo reconocí en privado y lo hago ahora en LAM, pero no me gusta la palabra ‘injusto’. Yo laburo hace millones de años y estoy haciendo trabajo periodístico en un panel. Vos podés pensar que se lo merecía ella, y yo también le dije que es la reina de las panelistas, pero es un premio, lo estoy disfrutando, y no voy a pedir disculpas o perdón porque me lo dieron”, fue la reacción de la ganadora del premio Martín Fierro a la mejor panelista.