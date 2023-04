Intentaron estafar telefónicamente a Carmen Barbieri mientras estaba al aire: el video

“Te llaman Carmen, atendé. Dice ‘fraude’”, deslizó sorprendida Estefi, refiriéndose al nombre que aparecía en pantalla sobre la llamada entrante. “Atendamos”, dijo Pampito y agarró el teléfono de la conductora intentando desbloquearlo.

Carmen Barbieri estafa telefónica - captura Mañanísima.jpg

“Hola, sí, ¿quién habla?” atendió entonces el periodista, quien recibió como respuesta uno de los clásicos discursos de este tipo de estafas. En este caso, se presentaron diciendo representar a un compañía de telefonía celular, en un teórico llamado de rutina a sus clientes.

“Hola, me estoy comunicando del área de portabilidad numérica a raíz de los incrementos que está habiendo en la telefonía...” se alcanzó a escuchar la voz de una mujer desde el altavoz, cuando Carmen Barbieri interrumpió la llamada algo ofuscada con un “Bueno, gracias. Estoy trabajando en este momento”, lo que generó las risas nerviosas de sus compañeros por el insólito episodio que estaban viviendo en pleno aire televisivo.

El desconsolado llanto de Carmen Barbieri ante la carta de Fede Bal por su cumpleaños: "Mi hijo es..."

Esta semana Carmen Barbieri dejó por un momento la polémica que se reavivó con Marixa Balli y vivió un momento muy especial al aire cuando se quebró en vivo por la carta que le dedicó Fede Bal en el día de su cumpleaños número 68.

La conductora de Mañanísima, Ciudad Magazine, se emocionó cuando Estefi Berardi leyó la carta que su hijo le escribió y después incluso salió al aire para saludarla. "Te dije que te amo, que sos la mejor mamá del mundo, en las buenas y en las malas. De alegría y de momentos difíciles estamos hechos", remarcó Fede en su conmovedor texto.

Y profundizó emotivo: "Hasta cuando casi te dejo sola en este mundo. O hasta cuando casi me dejaste a mí. Agradezco esas desgracias porque me hicieron abrazarte y amarte con locura cada vez más. Todo sucedió por algo y por algo muy potente".

fede bal carmen barbieri.jpg

"Miles de veces nos peleamos y admito que yo soy el que siempre más se enoja, que se hace el duro y el distante. Pero en el fondo sé que no podría estar un minuto en este planeta sin saber que estás, con ese amor descomunal que tenés para mí", finalizó el actor.

Carmen Barbieri no pudo evitar llorar mientras escuchaba esas palabras y después le dijo a su hijo: "Es el que más me critica y el que más me enseña. Es un gran tipo con todos los defectos del mundo que puede tener un ser humano y con muchas virtudes. Mi hijo es una gran persona".