Marixa Balli redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Carmen Barbieri: "No tiene..."

Este jueves, en diálogo con Intrusos, Marixa reiteró que no está dispuesta a cambiar de posición. "Su comentario fue fuera de lugar. Uno sabe lo que puede leer y lo que no puede leer", insistió, en referencia al mensaje que Carmen leyó al aire, donde trataban a la morocha de "mufa".

La angelita mencionó que esperaba un arrepentimiento de parte de la capocómica, pero eso nunca ocurrió. "Yo esperaba una disculpas de parte de ella", afirmó.

De todos modos, Marixa señaló que Carmen nunca mostró intenciones de revisar sus dichos. "Jamás tuvo intenciones de decir: 'la verdad fue desubicado'", sostuvo.

Al finalizar, la bailarina volvió a criticar a la ex vedette. "Hay cosas que no hacen y no se dicen. Hay código. Y tiene que haber respeto. La gente que me conoce sabe cómo soy", sentenció.

Marixa Balli reveló cómo era Martín Bossi en la intimidad: "Bailaba la cachaca..."

Este martes, en LAM, Marixa Balli, reveló algunas intimidades de su romance con el humorista Martín Bossi, y tanto las 'angelitas' como el conductor, Ángel de Brito, no pararon de preguntarle sobre aquella relación.

"Era divino. Muy divertido. Lo que pasa es que lo que me volvía muy loca de él era que me imitaba. Me molestaba hablar conmigo misma. Me imitaba todo el tiempo", contó la vedette en el programa de América TV en el que estaba como invitada la periodista Marcela Tauro.

"¿Mientras tenían sexo te imitaba?", le preguntó el conductor. "Yo no hablo de mi vida privada", contestó la angelita. "Es verdad, sí", exclamó él.

A lo que agregó Yanina Latorre: "¿Bailaban la cachaca desnudo?". "Y... la cachaca es el ritmo del amor", soltó Balli, dejando entrever que el humorista era muy picante en la intimidad.