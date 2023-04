Carmen Barbieri nuevamente con un dolorosísimo problema de salud: "Estoy tomando cinco pastillas por día"

En esta oportunidad, el sarpullido comenzó en el cuello. “Tengo otra vez el herpes zoster. Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron”, confió la actriz de 67 años mostrando parte de su cuello afectado.

Ante la sorpresa, Estefi Berardi quiso saber qué es lo que se siente y cómo se dio cuenta de lo que tenía. “Le dicen culebrilla. Sentís como que te picó algo y después te arde. Hay que tratarlo a tiempo porque empieza a avanzar. La otra vez me agarró en el ojo y tuve graves consecuencias”, explicó Carmen.

Y ante la no existencia de un método completamente efectivo para tratar el herpes zóster, Barbieri admitió acudir a las curaciones caseras, pero siempre remarcando la importancia de no dejar de visitar al médico: “Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico”.

Carmen Barbieri reveló la millonaria suma en dólares que le robó Santiago Bal: "Un papelito que decía..."

Tras aclarar sus polémicos dichos que generó la bronca de los tucumanos, Carmen Barbieri se destapó al aire con una tremenda revelación sobre el dinero que le robó su ex pareja Santiago Bal, quien falleció en diciembre de 2019 a los 83 años.

Fue cuando se hablaba en el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, sobre la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos. “Me hizo acordar a vos porque a Fátima le faltó plata, contó eso Pablo Layús. Le habían faltado 80 mil dólares”, le dijo Pampito a la conductora.

carmen barbieri santiago bal.jpg

Y ahí Carmen respondió: “Lo mío era mucho más”. "Igual 80 mil dólares me muero, es una fortuna”, remarcó Estefi Berardi. Y la conductora le dijo: “¿Y 500 qué opinas?”.

"No Carmen, me muero, mato a alguien", reaccionó la panelista al instante. Y Carmen explicó: “Dejá que ya pasó, 500 mil dólares. Y un papelito que decía ‘gastaste mucho en los viajes’”.

"Qué hijo de pu..", exclamó Pampito. “Sí, no importa. Pero la invirtió: compró un auto, un departamento, compró cosas...”, dijo luego la animadora. "¿Para vos?", le consultó el panelista. Y ella respondió categórica: "No".