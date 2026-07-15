Marina Calabró fue letal con Florencia Peña por su posible vuelta a Luzu TV

Según Calabró, si Peña realmente estuviera convencida de haber sido víctima de una injusticia, no tendría sentido volver a sentarse a negociar con Occhiato: "Si Florencia hubiera tenido la convicción de que Occhiato fue injusto y ella se comió todo el hate, no me parece digno que se dé vuelta y vuelva a Luzu. Entonces hizo bien Marley en no inmolarse por ella. Esa es mi humilde mirada", afirmó.

Otro de los aspectos que cuestionó fue la cifra que trascendió sobre una posible demanda económica contra Luzu TV. Durante las últimas semanas se habló de un reclamo que podría alcanzar cifras muy importantes, algo que para la panelista pierde sentido si finalmente ambas partes llegan a un acuerdo: "O le generaron un daño que implica un resarcimiento de 500 mil dólares o se juntan a tomar un café y vuelve a Luzu mañana. Una de las dos cosas es mentira", planteó.

Sobre el final de su análisis, Calabró volvió a insistir en la idea de que las posiciones públicas deberían sostenerse con coherencia: "Es un medio donde nadie sostiene ni sus propios enojos ni sus propias posiciones de dignidad. Los que vimos llorar a Florencia nos preguntamos cómo es que vuelve si Occhiato supuestamente la cagó", concluyó.

¿Qué dijo Fernanda Iglesias del escándalo de Flor Peña en Luzu TV?

Fernanda Iglesias se metió en la polémica en torno a Florencia Peña y Luzu TV y fue implacable a la hora de analizar el repentino cambio de actitud de la actriz, que se echó para atrás con el juicio millonario que pensaba iniciarle al canal por su despido y hasta coqueteó con la idea de volver a trabajar con ellos. "Me da vergüenza todo el circo que hicieron. Es un asco. Me parece una trucha, ojalá que no la vea nadie", sentenció en Puro Show (El Trece), respaldada con moderación por su compañera Nancy Duré, quien remarcó que tirar lo del juicio para presionar a Nico Occhiato en medio de semejante escándalo no estuvo bien.

La contradicción que indignó a Fernanda surgió después de que Florencia cambiara de parecer: mientras Fernando Burlando había confirmado en un primer momento que se iniciarían acciones legales, la actriz salió a rebatirlo y aseguró que su intención "siempre fue acercar las partes". Para la periodista, esto significó usar un tema serio como promoción para que, al final, todo quedara en la nada.