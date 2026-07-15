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Marina Calabró fue letal con Florencia Peña por su posible vuelta a Luzu TV

Marina Calabró fue contundente al referirse al escándalo de Florencia Peña y sus salida de Luzu TV.

15 jul 2026, 15:00
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Marina Calabró fue letal con Florencia Peña por su posible vuelta a LuzuTV

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En medio de los crecientes rumores sobre un posible acuerdo entre Florencia Peña y Luzu TV, Marina Calabró se mostró muy crítica con la postura de la actriz y lanzó una serie de reflexiones que no pasaron desapercibidas. Desde su espacio en El Observador, la periodista analizó las versiones que hablan de una posible vuelta de Peña al canal de Nicolás Occhiato y planteó una contradicción entre las duras denuncias públicas que realizó y las negociaciones que hoy estarían en marcha.

El disparador fue la polémica que se generó semanas atrás cuando Marley salió a hablar del conflicto. Para Calabró, el conductor actuó correctamente al no involucrarse demasiado en una disputa con múltiples aristas: "Marley nunca cruzó el cuerpo por nadie, Flor Peña siempre lo cruzó por él. Lo que digo es: si se iban a terminar arreglando para volver a Luzu, no hacía falta que Marley cruce el cuerpo por ella", sostuvo.

En esa misma línea, cuestionó la exposición mediática que tuvo el conflicto: "El hate va por otro carril y mucho por redes. Salir a visibilizar en la tele que la están hateando en redes no tiene sentido tampoco", opinó. También se refirió a la neutralidad que eligió Marley y consideró que su posición fue inteligente: "A Marley le fueron a preguntar y dijo que era neutral. No está mal. Si Florencia vuelve a Luzu tenía razón Marley, si no vuelve estuvo mal", expresó, y aclaró con ironía que estaba siendo irónica.

El punto más fuerte de su análisis llegó cuando puso el foco en la actitud de Florencia Peña. Para Marina, resulta difícil compatibilizar el dolor que la actriz manifestó públicamente con la posibilidad de retomar un vínculo laboral con Occhiato: "Me parece que Florencia Peña se desangró llorando y se desencajó para ir, darse vuelta y terminar negociando con Occhiato", disparó. Y fue más contundente al plantear lo que considera una incompatibilidad entre ambos discursos: "Si Occhiato te cagó, no vuelvas. Y si volvés, tanto no te cagó", sentenció.

Según Calabró, si Peña realmente estuviera convencida de haber sido víctima de una injusticia, no tendría sentido volver a sentarse a negociar con Occhiato: "Si Florencia hubiera tenido la convicción de que Occhiato fue injusto y ella se comió todo el hate, no me parece digno que se dé vuelta y vuelva a Luzu. Entonces hizo bien Marley en no inmolarse por ella. Esa es mi humilde mirada", afirmó.

Otro de los aspectos que cuestionó fue la cifra que trascendió sobre una posible demanda económica contra Luzu TV. Durante las últimas semanas se habló de un reclamo que podría alcanzar cifras muy importantes, algo que para la panelista pierde sentido si finalmente ambas partes llegan a un acuerdo: "O le generaron un daño que implica un resarcimiento de 500 mil dólares o se juntan a tomar un café y vuelve a Luzu mañana. Una de las dos cosas es mentira", planteó.

Sobre el final de su análisis, Calabró volvió a insistir en la idea de que las posiciones públicas deberían sostenerse con coherencia: "Es un medio donde nadie sostiene ni sus propios enojos ni sus propias posiciones de dignidad. Los que vimos llorar a Florencia nos preguntamos cómo es que vuelve si Occhiato supuestamente la cagó", concluyó.

¿Qué dijo Fernanda Iglesias del escándalo de Flor Peña en Luzu TV?

Fernanda Iglesias se metió en la polémica en torno a Florencia Peña y Luzu TV y fue implacable a la hora de analizar el repentino cambio de actitud de la actriz, que se echó para atrás con el juicio millonario que pensaba iniciarle al canal por su despido y hasta coqueteó con la idea de volver a trabajar con ellos. "Me da vergüenza todo el circo que hicieron. Es un asco. Me parece una trucha, ojalá que no la vea nadie", sentenció en Puro Show (El Trece), respaldada con moderación por su compañera Nancy Duré, quien remarcó que tirar lo del juicio para presionar a Nico Occhiato en medio de semejante escándalo no estuvo bien.

La contradicción que indignó a Fernanda surgió después de que Florencia cambiara de parecer: mientras Fernando Burlando había confirmado en un primer momento que se iniciarían acciones legales, la actriz salió a rebatirlo y aseguró que su intención "siempre fue acercar las partes". Para la periodista, esto significó usar un tema serio como promoción para que, al final, todo quedara en la nada.

     

 

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