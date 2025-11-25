La peor noticia para los fans de Miranda! tras el show en Ferro

“Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, señaló.

“Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, recordó.

Por último, dijo: “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”.

miranda.webp

Cuándo nació Miranda!

El dúo musical argentino Miranda! nació el 27 de julio de 2001. Está formado por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gattas, y su nombre es un homenaje al actor Osvaldo Miranda.

Inicialmente comenzaron como un grupo más amplio, pero se consolidaron como duo y ganaron reconocimiento dentro del pop y electropop argentino desde esa fecha.

Miranda! ha ganado múltiples premios importantes a lo largo de su carrera, entre los que destacan:

7 Premios Gardel, incluyendo el Gardel de Oro en 2024, uno de los galardones más prestigiosos de la música argentina.

20 MTV Video Music Awards Latinoamérica, con varios premios ganados en categorías como Mejor Artista Alternativo y Mejor Artista del Sur.

Premios en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvieron la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Un MTV Europe Music Award ganado en 2014 al Mejor Artista Latinoamericano Sur.

Premios adicionales como un Los 40 Music Awards y un Premio Konex, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales.

Estos premios reflejan el gran impacto y reconocimiento del dúo en la escena musical pop y electropop en Argentina y Latinoamérica.