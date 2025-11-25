La peor noticia para los fans de Miranda! tras el show en Ferro
El conductor Ángel de Brito contó en su programa qué pasará con el futuro artístico de Ale Sergi y Juliana Gattas. Enterate.
25 nov 2025, 08:00
La peor noticia para los fans de Miranda! tras el show en Ferro
Este fin de semana largo, Miranda! brindó un recital ante más de 35 mil personas en el Estadio Ferro. Y mientras Ale Sergi y Juliana Gattas se preparan para una segunda vuelta anunciada para el 20 de diciembre, Ángel de Brito dio lo que podría ser la peor noticia sobre el exitoso dúo.
El conductor de Bondi señaló sentirse “muy decepcionado” por lo que dejó el show, y aseguró que la banda se separará “hasta nuevo aviso”. “Ustedes saben que les queda un show más a Miranda!, que para mí es la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus”, arrancó diciendo Ángel.
“Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”, indicó De Brito, que mostró un flyer que se filtró mientras se anunciaba la venta de las entradas para el próximo show.
Embed
“Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, aseguró el conductor de LAM.
“Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, señaló.
“Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, recordó.
Por último, dijo: “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”.
Cuándo nació Miranda!
El dúo musical argentino Miranda! nació el 27 de julio de 2001. Está formado por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gattas, y su nombre es un homenaje al actor Osvaldo Miranda.
Inicialmente comenzaron como un grupo más amplio, pero se consolidaron como duo y ganaron reconocimiento dentro del pop y electropop argentino desde esa fecha.
Miranda! ha ganado múltiples premios importantes a lo largo de su carrera, entre los que destacan:
7 Premios Gardel, incluyendo el Gardel de Oro en 2024, uno de los galardones más prestigiosos de la música argentina.
20 MTV Video Music Awards Latinoamérica, con varios premios ganados en categorías como Mejor Artista Alternativo y Mejor Artista del Sur.
Premios en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvieron la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.
Un MTV Europe Music Award ganado en 2014 al Mejor Artista Latinoamericano Sur.
Premios adicionales como un Los 40 Music Awards y un Premio Konex, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales.
Estos premios reflejan el gran impacto y reconocimiento del dúo en la escena musical pop y electropop en Argentina y Latinoamérica.